Co dělá kuchař v autobuse? Šulc s Karabcem o letním přestupu i jízdě Lyonu
Naskočili do každého utkání, oba už dali gól. Přesto Pavel Šulc kudy chodí, tudy říká: „V autobuse byl kuchař!“ Spolu s Adamem Karabcem si zvykají na nové angažmá ve francouzském Lyonu, který vstoupil do sezony Ligue 1 třemi výhrami. „Všichni v klubu jsou nadšení, nečekali takový začátek,“ neskrýval nadšení reprezentační nováček.
Vkročili do místnosti a bylo znát, že mají za sebou mimořádně povedené léto. Pavel Šulc a Adam Karabec se dočkali vytouženého přestupu. První z nich z Plzně, druhý ze Sparty.
A oba jste naskočili do všech tří zápasů a současně aspoň jednou do základní sestavy. To je možná mnohem lepší, než jste původně čekali, ne?
AK: „Popravdě jsem si říkal, že jestli se dostanu ve třech zápasech do reprezentační pauzy aspoň na chvíli na hřiště, bude to úspěch. Plánoval jsem dobře odtrénovat, abych byl připravený do další fáze. Že jsem třikrát hrál, určitě předčilo moje očekávání. A jsem za to hodně rád.“
PŠ: „Mám to stejně, ještě když jsme do prvního utkání šli oba do hry na minutu. Je super, že jsme oba nastoupili v základní sestavě. Já na druhý zápas, Adam na třetí.“
Stejně jako Paris Saint-Germain jste ještě neprohráli a máte šest bodů. Začátek vám vyšel suprově, že?
PŠ: „Hrajeme dobrý fotbal, daří se nám, a dokonce jsme nedostali ještě ani gól. Takže všechno je super. Když se vyhrává, atmosféra je velmi pozitivní.“
Pavle, potěšila vás zpráva, že vám uznali rozhodující gól v utkání proti Marseille? Původně byl zapsaný jako vlastní.
PŠ: „Dozvěděl jsem se to jako první, protože mi psali lidi z Lyonu, že nakonec bude můj. A až potom zpráva vyšla oficiálně.“
A jaká přišla reakce?
PŠ: „Bylo mi to asi jedno. Já byl hlavně rád, že jsem byl na správném místě a balon jsem nějak dotlačil do sítě. Že byl vlastní, jsem tolik neřešil.“
Přitom jste gól slavil velmi emotivně, že?
PŠ: „Je to dané tím, jak to funguje v klubu. Všichni od pondělí mluvili o tom, že hrajeme s Marseille, že jde o zápas sezony, že ho musíme zvládnout kvůli lidem a městu. No a pak jsem přišel na hřiště na dvacet minut a dal gól. V kabině tím všichni žili, proto jsem měl ohromnou radost, že jsme s Adamem pomohli k vítězství.“
Hodně jste vyváděl, přeskočil i reklamní panely.
PŠ: „Nějak to do mě vlezlo, byla to čirá radost. Skočil jsem mezi lidi, ostatní naskákali za mnou. Bylo to prostě úžasný.“
Adame, zaznamenal jste veliké rozdíly oproti druhé německé bundeslize, kterou jste si zahrál v minulé sezoně za Hamburk?
AK: „Hlavní rozdíl je v tom, že v Německu jsem hrál furt druhou ligu. Tady jde o nejvyšší soutěž. Co se bavíme mezi sebou, francouzská liga je hrozně rychlá. V Lyonu máme těžší tréninky než zápasy (Šulc přikyvuje).“
To vás překvapilo?
AK: „Když jsem přišel, koukal jsem. Už jsem se adaptoval, ale ještě to chvíli zabere, abych stoprocentně navyknul. Kvalita a fyzická náročnost je velké, je třeba si zvyknout a přidat k tomu nadstavbu.“
Pavle, v Plzni jste hrál na pozici volné desítky, oběhal hodně prostoru v ofenzivě. Vyhovuje vám styl Lyonu?
PŠ: „Je to jiné než v Plzni. Lyon chce hodně držet balon. Když nejde dát stoprocentní přihrávku dopředu, balon se vrací zpátky, obehrává se a čeká se na správný moment. Hrajeme na dvě desítky a je to pro mě fajn.“
O přestupu do zahraničí se dlouho mluvilo, ale došlo k němu až na začátku srpna. Pořád jste věřil?
PŠ: „Neztrácel jsem naději, věřil jsem, že se to povede. A taky se tak stalo.“
A jak byla blízko Anglie, kde vás měly kluby zájem?
PŠ: „Byla ve hře, a docela hodně. Nakonec jsem zvolil, jak jsem zvolil.“
Adame, doufal jste, že zůstanete v Hamburku, který se měl dohodnout na přestupu se Spartou?
AK: „Ze začátku to byla pro mě priorita, protože byla domluva, že se to stane. Byla to hodně dlouhá jednání. Když se něco dořešilo, objevil se zase jiný problém. Bylo to hodně nejasné. Jak šel čas, už jsem to vypustil z hlavy. Říkal jsem si, že to trvá dlouho a nedopadne to. Proto jsem hledal jiné řešení a nabídce od Lyonu se nic nepřiblížilo. Rozhodování bylo jednoduché, jak se ozval, za pár dnů bylo hotovo.“
Šulc: Kuchař? To mě uchvátilo, měl svoji kuchyňku
A tak se dva Češi sešli v jednom klubu. Jde o velkou výhodu?
PŠ: „Je to úleva, že se nemusíme soustředit pouze na angličtinu. A pokud poslouchám kluky, jak mluví francouzsky, není možné pochytit ani slovo. Když sedíme s Adamem vedle sebe, můžeme si povídat česky. Je to pro oba jednodušší, stejně tak na hřišti. Pokud trenér vysvětluje cvičení a jeden z nás tomu úplně nerozumí, můžeme se doplnit.“
AK: „Třeba v Německu jsem byl sám, musel jsem se rychle začlenit do kabiny, protože mi nic jiného nezbývalo. Tady je situace jednodušší, můžeme si se Šulcíkem pomoct. Je to lepší a kluci v kabině nás současně dobře vzali.“
Pavle, proč jste si vybral dres s číslem deset?
PŠ: „Hrál jsem s desítkou už dřív. Když jsem chodil po hostováních, vždycky mi něco strčili. V Plzni jsem měl 31, protože mladí kluci dostávali čísla třicet a výš.“
Adame, nezávidíte parťákovi?
AK: „Mám čtyři čísla na stejné úrovni, která jsou má oblíbená. Jsou fajn. Tři z nich byly volné, ale se vzal jsem si sedmičku, se kterou jsem začínal v Bohemce. Měl jsem ji dlouho, stejně tak v mládežnických kategoriích ve Spartě. V Lyonu chvíli přemýšleli, jestli ji nechce někdo jiný, ale nakonec mi ji dali.“
Připomínali vám Milana Baroše, který v klubu v minulosti působil?
AK: „Slyšel jsem o tom akorát jednou, když jsem podepisoval smlouvu.“
PŠ: „Já vůbec, nikdo mi o tom neříkal. Akorát, že nemám nosit zelenou.“
Kvůli Saint-Étienne, které sídlí blízko Lyonu?
PŠ: „Přesně, to mi řeklo asi deset lidí.“
Pavle, jde pro vás o první zahraniční angažmá. Překvapilo vás zatím něco?
PŠ: „Když jsem přišel do autobusu po zápase, stál v něm kuchař a připravoval nám jídlo. To mě fakt uchvátilo, jde o můj highlight. To říkám všem (rozesmál se). Měl tam svoji kuchyňku.“
A co vám nabízel?
AK: „Bylo tam fakt všechno, hodně věcí na cestu. Těstoviny, lasagne, kuřecí… Byl tam základní výběr i méně zdravá jídla jako dezerty nebo popcorn.“
Zvykli jste si po prvních týdnech na Francii?
PŠ: „Lyon je nádherné město, život v něm je jiný. A lidi tam vůbec nemluví anglicky. Nechtějí, fakt.“
Konzultovali jste společně, kde budete bydlet?
PŠ: „Není tam tolik možností. Já chtěl být spíš ve městě v bytě, protože jsem na to zvyklý. Jsme nakonec asi dvacet minut od sebe.“
AK: „Já jsem mimo město. Chtěl jsem baráček a zahradu, protože mám psa. Vyšlo mi to, našel jsem si hezké bydlení.“
Máte s sebou kočku Fanynku?
PŠ: „Ještě tady se mnou není. Musíme pro ni zařídit mezinárodní očkování, aby mohl odcestovat.“
Adame, kvůli zranění Matěje Vydry jste se jako náhradník dočkal premiérové pozvánky na reprezentační sraz. Jde o výraznou metu?
AK: „Měl jsem z toho obrovskou radost. Dal jsem si to do sezony jako cíl a povedlo se ho naplnit dřív, než jsem čekal. Dozvěděl jsem se o tom po zápase s Marseille, musel jsem se hned sbalit a ráno jsem letěl. Bylo to hodně narychlo.“
Zápas s Černou Horou bude pro kvalifikaci mistrovství světa zásadní, že?
AK: „Jak jsme zjistili v domácím utkání, čeká nás těžký zápas, bude to hodně otevřené. V Černé Hoře bude pekelná atmosféra, ale musíme si s tím poradit a zvládnout ho.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|3
|3
|0
|0
|8:3
|9
|2
Lyon
|3
|3
|0
|0
|5:0
|9
|3
Lille
|3
|2
|1
|0
|11:4
|7
|4
Monaco
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|5
Lens
|3
|2
|0
|1
|5:3
|6
|6
Štrasburk
|3
|2
|0
|1
|4:3
|6
|7
Toulouse
|3
|2
|0
|1
|6:6
|6
|8
Angers
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|9
Rennais
|3
|1
|1
|1
|2:5
|4
|10
Marseille
|3
|1
|0
|2
|5:4
|3
|11
Le Havre
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|12
Nantes
|3
|1
|0
|2
|1:2
|3
|13
Nice
|3
|1
|0
|2
|4:5
|3
|14
Auxerre
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
|15
Lorient
|3
|1
|0
|2
|5:8
|3
|15
Paris FC
|3
|1
|0
|2
|5:8
|3
|17
Stade Brest
|3
|0
|1
|2
|4:8
|1
|18
Metz
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup