Hokejový Zlín z ligy nevyloučí. Dluhy nakonec uhradil. Co pokuta?
Vyloučení ze soutěže? Anebo mastná pokuta? Kdeže, hokejový Zlín z nepříjemné situace, spojené s nepřiznanými a včas nezaplacenými dluhy, vyvázl. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje se „kauzou“ zabýval, ovšem ke tvrdému trestu nepřistoupil. Akceptoval, že špičkový klub Maxa ligy své závazky ve výši 284 tisíc korun, byť část se zpožděním, splatil.
Když Pavel Setíkovský, ředitel druhé nejvyšší soutěže, při předsezonní kontrole na základě upozornění ekonoma zjistil, že Zlín nemá srovnanou ekonomiku vůči dvěma jiným subjektům (Hradci Králové a Jihlavě), upozornil na to šéfy hokejového svazu.
„Jednalo se o pochybení, na které se přišlo během namátkové kontroly v rámci licenčního řízení. Nebylo ale takového rozsahu, aby byl klub vyloučen z účasti v první lize,“ uvedla tiskový mluvčí Aneta Lednová v prohlášení.
Celá věc se nicméně dostala jako mimořádný bod na úterní zasedání výkonného výboru, který s ním však byl rychle hotov. Hrozba krajních sankcí zůstala jen na papíře, Berani byli schváleni jako účastník prvoligové soutěže i pro nadcházející ročník. Obdrželi licenci jako všech zbylých třináct celků.
Zatím není známo, zda za pochybení obdrží klub pokutu a v jakém rozsahu. Celý případ nyní putuje k došetření k rukám disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje.