Fotbaloví a hokejoví majitelé z nejbohatší stovky: obojživelník Pražák i derby v čele
Do českého fotbalu a hokeje proudí čím dál víc peněz. Důkaz najdeme i v žebříčku 100 nejbohatších Čechů a Slováků za rok 2025, který sestavil web e15. Ocitli se v něm hned na sedmi místech majitele českých klubů ze dvou nejpopulárnějších sportů. Nechybí jeden obojživelník a souboj Sparta vs. Slavia se odehrává také na špičce tohoto pořadí. Jak to vypadalo v roce 2024? Čtěte ZDE>>>
89.–97. Igor Fait
- Klub: Artis Brno
- Hodnota majetku podle e15: 7 miliard korun
- věk: 59
- obory: investice, průmysl
- zdroj majetku: Jet Investment
Brněnský rodák a patriot touží ve druhém největším městě vytvořit novou rivalitu. „Bude to Artis versus pražská Zbrojovka," rýpnul si při rebrandingu Líšně. Jeho kralování začalo neslavně rychlým koncem trenéra Pavla Vrby, Jiří Chytrý teď staví po několika příchodech nový tým. Jeho byznysové motto je „levně koupit, draze prodat“. Naposledy násobně zhodnotil investici do výrobce plynových kogeneračních jednotek Tedom.
Miliardář Igor Fait se stal novým majitelem SK Líšeň (na fotce s předsedou Karlem Hladišem vpravo) • Facebook / SK Líšeň
82.–88. Slavomír Pavlíček a Marek Španěl
- Klub: HC Dukla Jihlava
- Hodnota majetku podle e15: 8 miliard korun
- věk: 60 / 52
- obory: herní průmysl, média, investice
- zdroje majetku: Bohemia Interactive, SPM Invest
Chtěli od Jaromíra Jágra koupit hokejové Kladno. Nakonec spolu investorští kolegové zakotvili v Jihlavě, kde by se měla už v říjnu otevřít nová hala. Spolumajitel úspěšného herního studia Bohemia Interactive Pavlíček neskrývá velké cíle. „Naší jednoznačnou ambicí je nejen pomoci Duklu v co nejkratší době vrátit do extraligy, ale ve střednědobém časovém horizontu nejvyšší hokejovou soutěž vyhrát.“
Nový majitel jihlavské Dukly Slavomír Pavlíček • Pavel Mazáč / Sport
68.–75. Ján Moder
- Klub: Oceláři Třinec
- Hodnota majetku podle e15: 10 miliard korun
- věk: 67
- obory: ocelářství, logistika
- zdroj majetku: Moravia Steel
Na východě republiky vybudoval dynastii. Klubu, kde působí od sezony 1997/98, se neodměnil jen pěti tituly v řadě, ale zasadil se i o výstavbu nové Werk Areny. Je jedním ze spolumajitelů společnosti Minerfin, vlastníka Záporožského železnorudného kombinátu na Ukrajině, který nyní ovládají Rusové. Jeho byznys čelí v poslední době výzvám spojeným s geopolitickou krizí.
37. Milan Kratina
- Klub: FK Teplice
- Hodnota majetku podle e15: 19 miliard korun
- věk: 40
- obor: reality
- zdroj majetku: Accolade Holding
Další z vlny nových majitelů v českém fotbale. Na severu Čech ale nejde o nákup „z nudy“. „Pro Accolade je to strategické rozhodnutí – chceme na Teplicku dlouhodobě posílit naši přítomnost a podílet se na růstu celého regionu,“ popisoval Kratina po vstupu do klubu. Accolade Holding je největší tuzemská firma spravující průmyslové parky a logistické areály ve střední Evropě. Předchozí vlastník, společnost AGC Flat Glass Group, zůstala po prodeji na Stínadlech jako sponzor.
Majitel Teplic Milan Kratina na tiskové konferenci • Leona Němcová / FK Teplice
26.–27. Karel Pražák
- Kluby: HC Sparta Praha, FK Pardubice
- Hodnota majetku podle e15: 24 miliard korun
- věk: 56
- obory: reality, sport, průmysl, média
- zdroj majetku: Kaprain
Hokejovou Spartu vlastní už od roku 2019 a přes velké investice do kádru stále čeká na extraligový titul. Své sportovní portfolio nedávno rozšířil o fotbalové Pardubice, kde má poslední tým Chance Ligy opačné starosti. Někdejší krizový manažer skupiny PPF odkoupil od Andreje Babiše vydavatelství Mafra a chemičku Synthesia. Přes 30 procent podílu si na východě Čech nechává Vladimír Pitter.
Majitel hokejové Sparty a fotbalových Pardubic Karel Pražák • x.com/CzechiaElects
8. Pavel Tykač
- Klub: SK Slavia Praha
- Hodnota majetku podle e15: 102 miliard korun
- věk: 61
- obory: energetika, investice
- zdroje majetku: Sev.en Energy, ČEZ, Moneta Money Bank
Dlouholetý fanoušek „sešívaných“ si v prosinci 2023 splnil sen. „Objemem peněz to byl nejmenší obchod, kterému jsem se osobně věnoval. Se Slavií ale přišla emoce, která mi nesmírně obohatila život,“ komentoval koupi klubu za částku okolo dvou miliard korun. V první kompletní sezoně získal titul a postoupil do Ligy mistrů. Největší přispěvatel Institutu Václava Klause je aktivní v uhelné energetice, vlastní významné elektrárny jako Počerady či Chvaletice.
Pavel Tykač se raduje z titulu Slavie • Michal Beránek (Sport)
2. Daniel Křetínský
- Kluby: AC Sparta Praha, West Ham United
- Hodnota majetku podle e15: 349 miliard korun
- věk: 50
- obory: energetika, infrastruktura, velkoobchod a retail, investice
- zdroje majetku: EP Group, Vesa Equity Investment
Se skupinou J&T vlastní letenský klub už od roku 2004. Pod jeho vedením čekala Sparta devět let na titul, což změnil až příchod dánského trenéra Briana Prikseho. Kromě Pražanů si v listopadu 2021 pořídil 27% podíl v londýnském West Hamu. Další jeho nedávná akvizice na Ostrovech byl nákup britské pošty včetně logistického operátora GLS za zhruba 80 miliard korun. Jednalo se o největší českou zahraniční transakci.
Majitel Sparty Daniel Křetínský • Pavel Mazáč / Sport