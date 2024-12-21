Předplatné

Fotbaloví a hokejoví majitelé z nejbohatší stovky: obojživelník Pražák i derby v čele

Kteří miliardáři vlastnící fotbalové a hokejové kluby jsou mezi stovkou nejbohatších?
Kteří miliardáři vlastnící fotbalové a hokejové kluby jsou mezi stovkou nejbohatších?Zdroj: koláž iSport
Majitel hokejové Sparty a fotbalových Pardubic Karel Pražák
Majitel Sparty Daniel Křetínský
Pavel Tykač se raduje z titulu Slavie
Český miliardář Karel Pražák vlastí hokejovou Spartu a fotbalové Pardubice
Majitel Teplic Milan Kratina na tiskové konferenci
Nový majitel jihlavské Dukly Slavomír Pavlíček
Prezident klubu Ján Moder s pohárem
9
Fotogalerie
Jonáš Burger
Fotbal
Vstoupit do diskuse (3)

Do českého fotbalu a hokeje proudí čím dál víc peněz. Důkaz najdeme i v žebříčku 100 nejbohatších Čechů a Slováků za rok 2025, který sestavil web e15. Ocitli se v něm hned na sedmi místech majitele českých klubů ze dvou nejpopulárnějších sportů. Nechybí jeden obojživelník a souboj Sparta vs. Slavia se odehrává také na špičce tohoto pořadí. Jak to vypadalo v roce 2024? Čtěte ZDE>>>

89.–97. Igor Fait

Brněnský rodák a patriot touží ve druhém největším městě vytvořit novou rivalitu. „Bude to Artis versus pražská Zbrojovka," rýpnul si při rebrandingu Líšně. Jeho kralování začalo neslavně rychlým koncem trenéra Pavla Vrby, Jiří Chytrý teď staví po několika příchodech nový tým. Jeho byznysové motto je „levně koupit, draze prodat“. Naposledy násobně zhodnotil investici do výrobce plynových kogeneračních jednotek Tedom.

Miliardář Igor Fait se stal novým majitelem SK Líšeň (na fotce s předsedou Karlem Hladišem vpravo)Miliardář Igor Fait se stal novým majitelem SK Líšeň (na fotce s předsedou Karlem Hladišem vpravo) • Facebook / SK Líšeň

82.–88. Slavomír Pavlíček a Marek Španěl

Chtěli od Jaromíra Jágra koupit hokejové Kladno. Nakonec spolu investorští kolegové zakotvili v Jihlavě, kde by se měla už v říjnu otevřít nová hala. Spolumajitel úspěšného herního studia Bohemia Interactive Pavlíček neskrývá velké cíle. „Naší jednoznačnou ambicí je nejen pomoci Duklu v co nejkratší době vrátit do extraligy, ale ve střednědobém časovém horizontu nejvyšší hokejovou soutěž vyhrát.“

Nový majitel jihlavské Dukly Slavomír PavlíčekNový majitel jihlavské Dukly Slavomír Pavlíček • Pavel Mazáč / Sport

68.–75. Ján Moder

Na východě republiky vybudoval dynastii. Klubu, kde působí od sezony 1997/98, se neodměnil jen pěti tituly v řadě, ale zasadil se i o výstavbu nové Werk Areny. Je jedním ze spolumajitelů společnosti Minerfin, vlastníka Záporožského železnorudného kombinátu na Ukrajině, který nyní ovládají Rusové. Jeho byznys čelí v poslední době výzvám spojeným s geopolitickou krizí.

Prezident klubu Ján Moder s poháremPrezident klubu Ján Moder s pohárem • Beranek / Sport

37. Milan Kratina

Další z vlny nových majitelů v českém fotbale. Na severu Čech ale nejde o nákup „z nudy“. „Pro Accolade je to strategické rozhodnutí – chceme na Teplicku dlouhodobě posílit naši přítomnost a podílet se na růstu celého regionu,“ popisoval Kratina po vstupu do klubu. Accolade Holding je největší tuzemská firma spravující průmyslové parky a logistické areály ve střední Evropě. Předchozí vlastník, společnost AGC Flat Glass Group, zůstala po prodeji na Stínadlech jako sponzor.

Majitel Teplic Milan Kratina na tiskové konferenciMajitel Teplic Milan Kratina na tiskové konferenci • Leona Němcová / FK Teplice

26.–27. Karel Pražák

Hokejovou Spartu vlastní už od roku 2019 a přes velké investice do kádru stále čeká na extraligový titul. Své sportovní portfolio nedávno rozšířil o fotbalové Pardubice, kde má poslední tým Chance Ligy opačné starosti. Někdejší krizový manažer skupiny PPF odkoupil od Andreje Babiše vydavatelství Mafra a chemičku Synthesia. Přes 30 procent podílu si na východě Čech nechává Vladimír Pitter.

Majitel hokejové Sparty a fotbalových Pardubic Karel PražákMajitel hokejové Sparty a fotbalových Pardubic Karel Pražák • x.com/CzechiaElects

8. Pavel Tykač

Dlouholetý fanoušek „sešívaných“ si v prosinci 2023 splnil sen. „Objemem peněz to byl nejmenší obchod, kterému jsem se osobně věnoval. Se Slavií ale přišla emoce, která mi nesmírně obohatila život,“ komentoval koupi klubu za částku okolo dvou miliard korun. V první kompletní sezoně získal titul a postoupil do Ligy mistrů. Největší přispěvatel Institutu Václava Klause je aktivní v uhelné energetice, vlastní významné elektrárny jako Počerady či Chvaletice. 

Pavel Tykač se raduje z titulu SlaviePavel Tykač se raduje z titulu Slavie • Michal Beránek (Sport)

2. Daniel Křetínský

Se skupinou J&T vlastní letenský klub už od roku 2004. Pod jeho vedením čekala Sparta devět let na titul, což změnil až příchod dánského trenéra Briana Prikseho. Kromě Pražanů si v listopadu 2021 pořídil 27% podíl v londýnském West Hamu. Další jeho nedávná akvizice na Ostrovech byl nákup britské pošty včetně logistického operátora GLS za zhruba 80 miliard korun. Jednalo se o největší českou zahraniční transakci. 

Majitel Sparty Daniel KřetínskýMajitel Sparty Daniel Křetínský • Pavel Mazáč / Sport

Vstoupit do diskuze (3)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů