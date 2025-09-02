Ogrodníková o návratu: Svědomitě se připravím na další rok. Špotáková? Jedinečná
Před rokem a pár dny zažila nejlepší závod své kariéry. V olympijském finále v Paříži poslala Nikola Ogrodníková oštěp do vzdálenosti 63,68 metru, díky čemuž brala senzační bronz. Hned poté přerušila kariéru z důvodu těhotenství a začátkem května porodila syna Jáchyma. Koncem října se stane ambasadorkou druhého ročníku ostravského Zlatého maratonu Emila Zátopka.
Už máte vybranou trať, jakou si zkusíte zaběhnout?
„Určitě úplně nejkratší je taková jistota, ale budu se snažit těch kilometrů trochu přidat. Na nějaký půlmaratón nebo maratón si úplně netroufám, ale myslím si, že pětka nebo desítka by jít mohla. Uvidím, jak to v příštích dnech půjde a nějak se rozhodnu.“
Jak to vlastně vypadá s vaším návratem k oštěpu?
„Zatím se vždycky snažím si na týden napsat plán a podle malého jej nějak plnit. Párkrát se mi ale stalo, že to bohužel nešlo. Nějakou cestu, jak to zvládat, zatím hledám. Syn je ještě hodně malinký, tak budu doufat, že od jeho půl roku se to zlomí a nějaký režim si najdeme. Zatím je to s ním takové nahoru a dolů, většinou jsou to rychloakce. Od rána je to pro mě hodně načasované tak, že vstanu a přichází jedno za druhým, abych toho do večera stihla co nejvíc.“
Máte v hlavě nějaký konkrétní závod, který byste chtěla stihnout?
„Po porodu jsem měla v hlavě takovou myšlenku, že bych si v září hodila, jenže tělo mi to bohužel pořád neumožňuje. Takže se nějakým způsobem připravím svědomitě na příští rok a začnu klasicky v květnu. Uvidíme, třeba v Africe, pokud to bude za něco stát, bych si už hodila.“
Špotáková je prostě jedinečná
Český běh žen je s kočárkem taková ideální kombinace, co?
„Myslím si, že jo. Ne každé dítě má rádo, když se s ním takhle běhá. Uvidíme, protože v té době už bude mít půl roku. Teď se to týden co týden mění, takže to nedokážu říct, ale samozřejmě by bylo fajn, aby si v kočárku zaběhl se mnou. Když to nepůjde, budu muset najít hlídání a zaběhnu si to v klidu sama.“ (usmívá se)
Za necelé dva týdny startuje MS v atletice. Budete ho sledovat?
„Samozřejmě. Všechny programy už budu nedočkavě vyhlížet. Těším se, protože tak po očku oštěp mužů i žen sleduju. Jsem velmi zvědavá, kdo získá titul. Bude to zajímavé.“
Máte nějaké tipy, jak to dopadne?
„Nechci je moc říkat, abych tady nikoho nenadřazovala. Samozřejmě tím, že jsem Češka, budu fandit českým atletům. Mám tam ale i spoustu kamarádek, kterým bych přála, aby se jim to splnilo.“
Neměla by tam být i Barbora Špotáková, zvlášť když na mistrovství republiky družstev zazářila?
„Koukala jsem, jak si hezky hodila. (usmívá se) Co si budeme říkat, Bára je prostě jedinečná. Obdivuji ji i za to, že čtyři měsíce po porodu házela. Má skutečně můj velký obdiv.“
Ve čtvrtek se zúčastníte charitativního NF Futures. Hodíte si tam i oštěpem?
„Zatím nevím. Bylo to v plánu, ale tím, že je oštěp bohužel až v sedm hodin, tak se malého už tou dobou snažím uspávat. Zřejmě tam asi házet nebudu, ale zúčastním se zahájení a nějaké autogramiády, abych tam s dětmi nějaký čas strávila.“
Co pro vás podobné charitativní akce znamenají?
„Vždycky je to dobrá věc. Dětem to vykouzlí úsměv a vy hlavně celkově podpoříte akci. Přislíbila jsem to moji dlouholeté parťačce Irči Gillarové, která je toho zakladatelkou, takže pro ni jsem to chtěla udělat. Už víckrát jsem těm dětem pomáhala, dávala jsem jim i nějaké oblečení, takže mi přišlo moc hezké se s nimi konečně osobně vidět.“