Szturc o kempu v Tampě, stříbru z MS juniorů i Rulíkově kouzlu: Nezměnil se

Stačilo pár centrimetrů, aby se stal národním hrdinou? Kdo ví... Gabriel Szturc v úvodní třetině finále posledního juniorského šampionátu málem rozpůlil horní tyčku. Puk se v mžiku odrazil, letěl zpět do hřiště. „Kdybych dal gól, třeba by to vypadalo trošku jinak. Dodal by nám sebevědomí, Kanada by byla nervóznější,“ přemítá zpětně český útočník v rozhovoru pro iSport.cz. Jinak má ovšem na stříbrem zakončený turnaj jen pozitivní vzpomínky. Zkušenosti si přibalil na cestu do rozvojového kempu Tampy Bay, kde v posledních dnech bojoval o pozornost slavné NHL. Na draftu ho totiž skauti už dvakrát přehlédli.