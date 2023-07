Letní otřes v Detroitu: Češi děkujeme, stačilo. Přestavba je ukončena

Přestavba Detroitu ukončena. Red Wings se touží po letech vrátit do play off. GM Steve Yzerman posílil tým, změny ale odskákali všichni čeští hráči • FOTO: koláž iSport.cz Přestavba ukončena, už se zase chceme hrnout do play off! Detroit tam chyběl od roku 2016 a přes léto se hodně změnil. Generální manažer Steve Yzerman překopává tým, aby byl konkurenceschopný. Přivedl vytouženého zabijáka, ale hlavní je, že roztáhl kádr do šířky. U toho se postupně rozloučil se všemi čtyřmi českými hráči. Pár pokladů má Yzerman ještě schovaných v truhle. V článku iSport.cz se podívejte, kam se klub za čtyři roky posunul.

Střelce chceme, střelce máme Potenciál střílet góly měli v Detroitu Anthony Mantha, Tyler Bertuzzi, Jakub Vrána, Dominik Kubalík i Filip Zadina. Všichni jsou už pryč, generální manažer Steve Yzerman staví tým bez nich. „Všichni bychom si přáli pár velkých střelců,“ řekl minulý týden na tiskové konferenci. „Doufejme, že se nám to podaří. Je výzva někoho takového přivést,“ zmínil ještě. Alex DeBrincat, který teď dorazil z Ottawy, byl měl být právě bombarďákem snů. Má být prvním hráčem, který od sezony 2008/2009 nastřílí v Detroitu 40 gólů, naposledy to dokázal Marián Hossa.

Vepředu hloubka Zásadní změna. V tuhle chvíli by měl mít Detroit tři formace, které dovedou dávat góly, bez hloubky v ofenzivě nikdy neuspějete. Přesně takhle zakládal Yzerman i vítěznou dynastii v Tampě. DeBrincat je hvězda, ale klíčové jsou další příchody, které generální manažer dopředu udělal. Daniel Sprong posbíral v minulé sezoně 46 bodů za Seattle, J. T. Compheer 52 v Coloradu, Klim Kostin je power forvard, který se ve 24 letech pořád zlepšuje, a Christian Fischer z Arizony je křídlo do spodní šestky. Najednou mají Red Wings pět nových útočníků, pět hotových hráčů pro NHL.

Zmizeli Češi Důležitý bod přestavby. Jednu chvíli se zdálo, že se pod Yzermanem tvoří Czech Wings. Než jste se nadechli, už jsou všichni Češi pryč. Filip Hronek odešel do Vancouveru patrně proto, že Yzerman najednou cítil, že mění hráče na vrcholu a víc by za něj nikdy nedostal (1. a 2. kolo draftu). Jakub Vrána ho po návratu z odvykacího programu NHL evidentně přestal bavit, tak ho poslal do St. Louis. Filipa Zadinu před rokem Yzerman sám prodloužil na tři roky, ale hráč po roce přestal věřit v kloudnou šanci, tak dal výpověď. A Dominik Kubalík? Hodil se jako protihodnota za DeBrincata. Nashle pánové!

Vlastní líheň Díky množství vysokých draftů má Detroit pořád dost solidní zásobu hráčů kolem dvaceti let, kteří porostou. Beka Sandina Pelliku brali Red Wings teď díky trejdu za Hronka. Švéd může být i časem lepší. V organizaci najdete dva centry s velkou možností růstu: Nate Danielson (18 let) a Marco Kasper (19 let). Dost se čeká od dvacetiletého dvoumetrového beka Simona Edvinssona. Všichni čtyři šli v draftu jako TOP 10. Detroit dle své tradice nebude tlačit na jejich povýšení do NHL, musí přijít pravý čas. No a 23 let ještě nebylo Seiderovi ani Raymondovi.

Ne všechno vychází Steve Yzerman dává Detroit po Kenu Hollandovi do pořádku, zlepšuje ho, je aktivní. Ale i on se někdy netrefí. Nevyšly třeba příchody beka Nicka Leddyho (za 2. kolo draftu a Páníka), brankáře Alexe Nedjelkovice (za 3. kolo draftu a Berniera), zatím úplně nezáří ani další gólman Ville Husso. Jenže žádná tragédie, stane se, prostě i Yzerman je člověk. Prvních dvou se už ale zase zbavil. Otazník v tuhle chvíle vzbuzuje i podpis tříleté smlouvy s tvrďákem Justinem Hollem na 3,4 milionu. Jenže vidíte, že Yzerman chce mít vzadu ostřejší a větší hráče. Pokud vyskočí strop ke 100 milionům? Půjde o dobrý podpis.