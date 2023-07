Dostál o NHL i skalpu Oilers: Draisaitl rozmlátil hokejku. Farma mě zocelila

Čím to, že jste si Finsko tolik zamiloval?'

„Už jsem tady snad popáté v řadě. Jako každý rok jsem v Tampere, už tu pracuji nějakých pět týdnů. V osmnácti jsem odešel do Ilvesu hrát hokej, moc se mi tu zalíbilo. Poznal jsem zdejší lidi, oni poznali mě. Mám tady fyzioterapeuty, masáže, trenéra gólmanů. I svého výborného kondičního kouče, se kterým trénuju individuálně. Osvědčilo se mi to. Minulý rok jsem se cítil připravený nejlíp v životě. Nechci měnit něco, co funguje.“

Trénujete sám? Nechybí vám kolektiv?

„Naopak. Takhle mi to právě naprosto vyhovuje. Asi je to dáno tím, že jsem gólman. (směje se) Prostě mám rád individuální přístup. My brankáři jsme možná zvláštní. Jsme tak trochu individuální sportovci v kolektivním sportu.“ (usmívá se)

Všichni lidi kolem vás jsou tedy Finové?

„Ano, všichni jsou zdejší. Mluví ale samozřejmě perfektně anglicky, takže řeč není problém. Finsky už taky něco pochytím. Chvíli jsem přemýšlel, že bych to zkusil u Miloše Pecy v Praze, kde trénuje spousta kluků. Musel bych však řešit i trenéra gólmanů. Jsem z Brna, takže skoro nikoho neznám. Ve Finsku jsem oproti tomu jako doma, znám lidi okolo.“

Našel byste vůbec v Česku podobnou péči a zázemí?

„Myslím, že ano, ale musel bych aktivně hledat a shánět. V Tampere všechny znám, proto mi to vyhovuje. Přesně vím, co od koho čekat. Mám to tu rád, mám zajetý režim. Do srpna chodím na led jen s trenérem brankářů. Občas potom s hráči, kteří na mě střílí. Piluju drobnosti. Od srpna už makám ve skupině, abych si zase zvykl chytat puky.“

Co s vámi chodí na led za hráče? Jsou to borci z místního Ilvesu nebo Tappary?