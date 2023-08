Suchánek na kempu Anaheimu: Chci smlouvu. Draft? Nesplňuji trend...

Zleva David Jiříček, Eduard Šalé a Jiří Kulich se starají o brankáře Tomáše Suchánka ve finále MS do 20 let proti Kanadě • Profimedia.cz

Pozor, jdu si pro tvůj flek! Dvacetiletý brankář Tomáš Suchánek sice bezprostředně po třetím draftu bez vyhlášení svého jména na vtipkování náladu neměl, ale dodatečný zájem z Anaheimu mu ji zvedl. S Lukášem Dostálem, který už je stabilní součástí Ducks, v tomto duchu žertoval. „Říkal jsem mu, ať se začíná bát,“ usmívá se Suchánek. „Z legrace, jsme a budeme kamarádi. Bylo by skvělé, kdybychom si v Anaheimu v budoucnu zachytali spolu.“

Tomáš Suchánek, opora stříbrného týmu z mistrovství světa do 20 let, se ani na třetí pokus nedočkal draftu. Žádný z klubů NHL si šikovného brankáře z Čelechovic nezamluvil. Přesto chce o místo v elitní soutěži bojovat. V juniorské WHL má za sebou tři velmi slušné sezony za Tri-City Americans a v rozhovoru pro iSport a deník Sport otevřeně říká, že je čas se posunout.

Kam se chcete posunout? Jaký dres budete v nadcházející sezoně oblékat?

„To právě ještě nevím, rozhodne se na konci září na kempu Anaheimu. Do té doby mi zbývá jen tvrdě pracovat a snažit se být co nejlepší. Abych se na kempu ukázal, dostal smlouvu a třeba tam už zůstal.“

Čili to bude váš odrazový můstek do sezony?

„Přesně tak. Vtipné, že nejdůležitější část mé sezony bude hned takhle na začátku. Budu do toho muset dát maximum.“

Jaké jsou reálné, případně vysněné, možnosti?