Kron: Juniorská extraliga není špatná. Z Šalého chceme vychovat superstar

Je nejvýše postaveným Čechem v manažerských pozicích v NHL, v branži si vybudoval značný kredit. Do týmu Seattle Kraken si nedávno vybral našince Eduarda Šalého a Aleše Stezku. Robert Kron (56) z pozice šéfa skautingu amerického klubu pečlivě sledoval hemžení talentů na poháru Ivana Hlinky a Wayna Gretzkyho v Břeclavi a Trenčíně. „Upřímně, spíš jsme měli za to, že na nás už Eda nevyjde. Takže draft dopadl výborně,“ líčí spokojeně v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz uznávaný skaut.

Na jihu Moravy je doma. V Brně se narodil a kdykoli se naskytne možnost, rád se vrací. Vtipné je, že v druhém dějišti Hlinka Gretzky Cupu to rovněž dobře zná. V Trenčíně na konci 80. let sloužil vojnu. Robert Kron býval před třiceti roky výborným útočníkem, byť tak trochu schovaným za plejádou ještě větších es. Jeho tehdejší padesátibodové sezony v NHL by dnes patřily k tomu nejlepšímu z českého seznamu pracantů na zámořské scéně. Pro ni už patnáct let vyhledává nevšedně talentové mládence.

Jde mu to náramně, legenda a už dlouholetý generální manažer Ron Francis si Krona najímá řadu let. Ví, že na vlastníka osmi stovek startů v NHL je maximální spoleh. Lze potvrdit. Na domluvený rozhovor dorazí na minutu přesně.

Povolání skauta je extrémně časově náročné, na cestách strávíte ročně tisíce hodin. Ještě se vám to nezajídá?

„Já jsem celkem neposednej chlap, takže mi cestování nevadí a tenhle styl života mi dokonce vyhovuje. Baví mě to pořád. Jasně, někdy toho má člověk dost, ale pozitiva rozhodně převažují. Dělat skauta je hodně zajímavý džob i v tom směru, že poznáte spoustu zajímavých míst. Nejhezčí však pořád je, když vidíte mladého šikovného hráče a jste u jeho přerodu ve výborného hokejistu. Být u téhle cesty mě pořád naplňuje.“

Nenarážíte na stereotyp? A má i práce skauta vývoj?

„Stereotyp… Z pohledu cestování to tak můžete vidět, ale mně se líbí, že nikdy nevíte, kde narazíte na zajímavého kluka. Pokaždé se hraje někde jinde, mění se místa, podmínky. Moje pozice je dnes taková, že mí podřízení v roli regionálních skautů mi přesně řeknou, kam mám jet, na druhou stranu, já si to pořád rád dělám sám.“ (usmívá se)

ROBERT KRON Narozen: 27. února 1967 (56 let) v Brně Hráčská kariéra: Brno (1984-88), Trenčín (1988-90), Vancouver Canucks (1990-93), Hartford Whalers (1993-97), Carolina Hurricanes (1997-2000), Columbus Blue Jackets (2000-02), Rauma (2002/03) Bilance v čs. lize: 254 utkání, 175 bodů (100+75) Bilance v NHL: 771 zápasů, 338 bodů (144+194) Bilance v reprezentaci: 53 utkání, 5 gólů Kariéra skauta: Carolina/skaut pro Evropu (2008-17), hlavní skaut pro Evropu (2017-19), ředitel skautů pro Evropu (2019/20), Seattle Kraken/ředitel klubového skautingu (od 2020)

Za oceánem žijete 33 let, cestuje do Česka stále s pocitem, že se vracíte domů?

„Určitě. Během turnaje s manželkou bydlíme v Brně, odkud jsem to bral do Břeclavi i Trenčína, kde si to dobře pamatuju z vojny. Pořád to tady beru jako svůj domov, i když jsme odsud hrozně dávno odešli a i děti nám vyrostly v Americe.“

Máte v Brně i zázemí?

„Býváme tu v hotelu. U rodičů to nejde, jak u mých, tak i manželčiných.“

Z Brna pochází i Eduard Šalé, kterého jste si do Seattlu vybrali v červnovém draftu z 20. pozice. Byl talentovaný útočník vaší jasnou volbou a jen jste se modlili, aby si ho nezabral někdo jiný?

„Jednoznačně. Byli jsme hrozně rádi, že na nás Eda vyšel. Při draftu nikdy