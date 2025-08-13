ZNÁMKY Plzně: suverénní Paluska, Aduovi chybí finále. Memič? To byla paráda!
Stála před nimi extrémně náročná zkouška. Plzeňští fotbalisté v úterní odvetě 3. předkola Ligy mistrů proti Rangers FC museli dotahovat třígólové manko z úvodního duelu. Nepovedlo se, i tak Viktoria předvedla solidní výkon a vyhrála 2:1. Na podzim se tak představí v ligové fázi Evropské ligy. Jak výkon plzeňských hráčů v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10 - nejlepší, 1 - nejhorší) ohodnotil deník Sport? Pro zobrazení všech známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na webu iSport, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.