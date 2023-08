Česká kolonie v San Jose! Sharks ale čelí kritice, hvězdy se vzdali lacino

Erik Karlsson opustil San Jose, míří do Pittsburghu • Profimedia.cz

Byl to blockbuster. Přestupová bomba. Trhák. Do obří výměny, jejímž hlavním artiklem byl Erik Karlsson, byly zapojeny tři kluby, devět hráčů a tři draftové volby.

Nejprve si vše shrňme. Pittsburgh získal kromě Karlssona ještě útočníky Rema Pitlicka (26 let, Montreal) a Dillona Hamaliuka (22, San Jose). K tomu pick ve třetím kolem draftu 2026 od Sharks. Ti na oplátku dostali volbu v prvním kole 2024, útočníky Mikaela Granlunda (31, Pittsburgh), Mika Hoffmana (33, Montreal) a českého obránce Jana Ruttu (33, Pittsburgh).

Montreal pak za svůj příspěvek do gigantického transferu obdržel z Pittsburghu druhé kolo draftu 2025, beka Jeffa Petryho (35), brankáře Caseyho DeSmitha (31) a útočníka Nathana Legara (22).

K tomu bude San Jose přispívat Penguins 1,5 milionu dolarů ročně na Karlssonův plat. Jde o třináct procent gáže po celé čtyři roky, které ze Švédova platného kontraktu zbývají. Pittsburgh naopak přispěje 25 procenty na výplatu Petryho (1,56 milionu dolarů, dvě sezony).

I s angažováním megastar Karlssona dokázal nový generální manažer Pens Kyle Dubas tímto obchodem ušetřit 3,1 milionu dolarů pod platovým stropem. Povedlo se mu zbavit předraženého a vadnoucího forvarda Granlunda i nepotřebné trojky DeSmitha. Příliš bolet ho nemusí ani ztráty Petryho s Ruttou.

Zámořská média píší o tom, že se Dubas skvěle jal náprav škod, které před ním ve funkci napáchal Ron Hextall. „Vytvořil soupisku, která až příliš spoléhala na hráče s nejlepší formou v roce 2013, nikoli v roce 2023. Nyní se Dubas mnoha takových zbavil a získal nejpozoruhodnějšího ofenzivního obránce své éry,“ napsal Sean Gentille z webu The Athletic. Zároveň pochválil Canadiens. Všechny kluby také za obchod oznámkoval jako ve škole. Pens dostali jedničku, Montreal jedna minus a San Jose... tři minus.

„Vedení Sharks se samo střelilo do nohy. Trvali na tom, že si ponechají jen několik málo procent Karlssonova platu, ale pak si vezmou uvadajícího Granlunda s platem pět milionů dolarů ročně na příští dvě sezony. Nedává to smysl. Po Timu Meierovi přišlo San Jose o dalšího extra cenného borce. Namísto, aby přivedli hráče pro svou přestavbu, tuhle příležitost propásli,“ přidala tvrdě Shayna Goldmanová rovněž z The Athletic.

Právě bazírování San Jose mít co nejmenším podíl na Švédově platu bylo údajně hlavním důvodem, proč spousta námluv brzy padla. Proto se žádná velká válka o Karlssona nestrhla.

Poprvé po 62 letech se navíc stalo, že byl v letní pauze vyměněn poslední vítěz Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL. Naposledy jím byl Doug Harvey, kterého v roce 1961 vytrejdoval Montreal do NY Rangers.

Otázkou je, jak Karlsson do týmu Penguins zapadne. Je zvyklý být jasným obráncem číslo jedna. Tohle místo ale v Pittsburghu posledních patnáct let patří Krisi Letangovi. Ten by však měl třiatřicetiletému parťákovi ustoupit. Očekává se, že místo na první přesilovce bude mít Karlsson. V klubu doufají, že mezi sebou vytvoří přátelskou rivalitu, která bude oba posouvat stejně, jako nutila k progresu duo Sidney Crosby a Jevgenij Malkin.

Mimochodem, právě v pondělí oslavil Crosby své 36. narozeniny. Dubas nechce sledovat, jak jeden z nejlepších hráčů posledních let upadá. Ví, že mu stále ještě v nádrži zůstává palivo. Jeho zbývající čas chce maximalizovat, zkusit ještě se „Sid The Kidem“ urvat úspěch. Kouč Pens Mike Sullivan se už vyjádřil, že získání Karlssona považuje za jeden z největších dárků, jaké během své trenérské kariéry dostal.

V San Jose pak vzniká početná česká skupina. Tomáše Hertla s Radimem Šimkem během léta doplnil Filip Zadina a nyní i Jan Rutta. Bek si ve 33 letech zahraje v NHL za čtvrtý klub. Dvě sezony odehrál v Chicagu, čtyři v Tampě. Jeden rok pobyl v Pittsburghu. Teď přidá Sharks. Kontrakt na 2,75 milionu dolarů ročně má platný ještě na příští dva ročníky.

Před novou sezonou v úspěch San Jose nikdo příliš nevěří. Ztráta Karlssona je pro klub v rekonstrukci další ránou. Čeští fanoušci se však na sociálních sítích radují, že kalifornská čtyřka bude v případě zájmu trenérů a dobrého zdravotního stavu k dispozici národnímu týmu pro domácí mistrovství světa v Praze. Že by San Jose uhrálo play off, se opravdu nepočítá.