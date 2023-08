Den, kdy Gretzky otřásl zemí. Odchod čísla 99 do LA změnil hokejový svět

Hokejový boom v podobě příchodu Waynea Gretzkyho do Los Angeles záhy zasáhl oblasti, kde do té doby znali led spíš jen ze sklenic s drinkem • twitter.com

Výměna Erika Karlssona ze San Jose do Pittsburghu se stala největší přestupovou bombou letošního léta v NHL. Ale byl to jen odvar proti tomu, když 9. srpna 1988 Edmonton Oilers poslali Wayna Gretzkyho do LA Kings. Odchod čísla 99 do Hollywoodu otřásl zemí, hokejový svět už nikdy nebyl jako dřív. The Trade, jak bývá dodnes vzpomínán, změnil pořádky a vývoj celého severoamerického hokeje.