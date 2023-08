Hertl o změnách i Češích v San Jose: Opět u dna? Věřím v obrat. Praha láká

V San Jose ho čeká už jedenáctá sezona, kdo by to byl řekl. Tomáš Hertl se tím zařadil mezi nejvěrnější české vytrvalce. V Sharks zažil dost. Spanilou jízdu do finále Stanley Cupu před sedmi lety i bloudění u dna NHL. Předpovědi na další sezonu týmu opět nepřejí. „Pořád věřím, že se to otočí,“ tvrdí 29letý odchovanec pražské Slavie, z nějž vyrostl jeden z hlavních lídrů týmu. Smlouvu má ještě na sedm let.

Starých parťáků v Sharks opět ubylo, rozrostla se partička českých kumpánů. V příštím ročníku budou čtyři. Tomáš Hertl se s nimi sešel na nedávném srazu hráčů NHL s vedením reprezentace. S jinými se připravuje na novou sezonu. Kdyby play off zase nevyšlo, je tu výzva v podobě šampionátu v Praze a Ostravě. Naposledy chyběl, měl své důvody. V rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz je rozvedl. Mluvil o změnách v mužstvu San Jose, proč se rozhodl zůstat i o tom, jak se trénuje v tropických teplotách.

Česko během srpna po ochlazení opět zasáhla vlna veder. Z Kalifornie jste na teplo zvyklý, nicméně máte v takovém hicu vůbec chuť prohánět tělo?

„No, není to úplně příjemné. Zvlášť v Domynu (sportovní komplex v Praze), kde to je otevřenější a bez klimatizace. Už na začátku července to bylo náročné, potom se ochladilo pro změnu tak, že jsme se museli rozcvičovat. Pak najednou zase přišla vedra. Já se extrémně potím, zavážu si boty a už ze mě lije, po každém tréninku ždímám tričko. Ale jak se člověk hodně zpotí, má zároveň pocit, že udělal ještě něco navíc.“

Ještě že se můžete zchladit u ledu. Chodíte každý den?

„Na Kateřinkách je nový zimák. Na Chodov to mám z domova blízko. V úterý a ve čtvrtek jezdím do Letňan, pondělky, středy a pátky máme ledy tam. Tréninky nám dělá můj brácha, připravujeme se celé léto s Radimem Zohornou a Martinem Nečasem . Občas se přidá Petr Mrázek a mladší kluci jako Eda Šalé, Brabenec. Ale jsme tam hlavně my tři a brácha nám připravuje cvičení.“

Minulý týden proběhlo setkání českých hráčů NHL s vedením reprezentace. Jaké bylo?

„Super. Všichni se úplně neznáme, nebyla šance si zahrát spolu v týmech, nebo nároďáku. S někým se člověk vidí víc, s někým míň nebo vůbec. Určitě bylo výborné, že jsme se takhle sešli i mimo sezonu. Mluvili jsme s trenéry a vedením, řekli si pár slov.“

Naposledy jste hrál loni ještě pod Karim Jalonenem, po letošním mistrovství světa nastoupilo jiné vedení. Reprezentace se vás přes sezonu netýká, jak vůbec vnímáte tyhle změny?

„V našem případě je to jiné. Nejsme v Evropě celou dobu, když můžeme, přijedeme na mistrovství světa nebo už na turnaj před ním.