Smejkal z Ottawy: Dokázal jsem si, že NHL můžu hrát. Bydlí u Kubalíka

Může se stát novou českou tváří v NHL. Jiří Smejkal podepsal v Ottawě jako nedraftovaný hráč roční dvoucestnou smlouvu. V přípravě se vytáhl a před posledními škrty v sestavě byl stále ve hře o místa v naládovaném útoku Senators. „Nenervuju se z toho. Spíš jsem rád, že jsem si dokázal, že to můžu hrát. Doufám, že to vyjde hned od začátku,“ řekl v rozhovoru pro iSport.cz 26letý účastník tří mistrovství světa a olympiády v Pekingu.

Za rok by už vzhledem k věku dostal jednocestný kontrakt a měl větší jistotu. Takhle si v NHL může celkem vydělat 775 tisíc dolarů hrubého (asi 18 milionů korun) a jen 83 000 (1,9 milionu), pokud by šel na farmu. Proti Švédsku, kde v Oskarshamnu patřil mezi nejlepší střelce ligy, by si pohoršil. Ale rozhodl se do toho jít hned. „Peníze pro mě v tuhle chvíli nehrají takovou roli. Chtěl jsem si splnit svůj sen,“ přiznává Jiří Smejkal . Není pro jedno použití, může hrát v první i čtvrté lajně, dávat góly, stejně jako jim zabraňovat. „Třeba mi to při rozhodování může pomoct,“ věří. Zatím bydlí na předměstí Ottawy u spoluhráče Dominika Kubalíka .

I šéfové klubu o vás mluvili jako o nejzajímavějším nováčkovi v kempu, šanci máte pořád na dosah. Jak to prožíváte?

„Nás útočníků je ještě šestnáct nebo sedmnáct a zůstává pravděpodobně třináct, čtrnáct míst. Po sobotním zápase s Montrealem asi přijdou poslední škrty. Cítím se dobře, myslím, že přípravné zápasy se mi docela povedly. Víc jsem pro to asi udělat nemohl. Teď jen uvidíme, jak to dopadne.“

Nervujete se kvůli tomu?

„To ne. Jsem spíš rád, že jsem si dokázal, že to můžu hrát. Mám z toho dobrý pocit a doufám, že to vyjde hned od začátku.“

Uchazečů je pořád dost. Kdo jsou vaši největší konkurenti?

„Zbylo nás tak šest, sedm, kteří o místo bojujeme, a hrajeme třetí, čtvrtou lajnu. Sestava se točí, mezi námi se nejspíš bude rozhodovat. Nevím, kolik přesně kluků si nechají nahoře. Taky záleží, kolik zbude místa do platového stropu. Navíc se ještě řeší jeden centr (Shane Pinto), na nějž momentálně nezbývají peníze. Další centr Josh Noris je veden jako zraněný, ale trénuje. Asi ještě nesmí do zápasu. Každým dnem se to může měnit. Stát se může cokoli.“

Ale zatímco třeba Zack MacEwen je silový útočník a Roby Järventie dobrý dopředu, vy můžete hrát cokoli a všude. Máte v tomhle výhodu?

„Myslím, že jo. Nějaké zápasy jsem hrál ve čtvrté lajně, další v prvních dvou. Byl jsem i produktivní. Ukázal jsem, že můžu hrát obojí. Ale nijak konkrétně jsme se ještě nebavili. Jak tady bylo zpočátku strašně moc hráčů, úplně to nešlo. Možná, až se počet ještě sníží.“