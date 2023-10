NHL ONLINE: Nečas proti Hertlovi. V akci Palát či Hronek. Chytá Vejmelka

Noční hokejový program nabízí šest zápasů NHL, které nepochybně zaujmou i české fanoušky. Útočník Martin Nečas v dresu Caroliny se pokusí navázat na předchozí parádní představení v duelu proti San Jose, za které hrají krajané Tomáš Hertl, Filip Zadina a Jan Rutta. Na hřišti úřadujících šampionů z Las Vegas se představuje Chicago, za které by měl chytat Petr Mrázek. New Jersey Devils s Ondřejem Palátem a brankářem Vítkem Vaněčkem hostí Buffalo. Karel Vejmelka v brance Arizony chytá proti Los Angeles. Obránce Filip Hronek v sestavě Vancouveru nastupuje do souboje se St. Louis. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.