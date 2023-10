Lauko poprvé líčí děsivý střet: Myslel jsem, že mám po oku. Proč plakal?

Celkem běžný souboj, ovšem s hodně drsnou koncovkou. Jakub Lauko si v noci na středu opatřil nejhorší zážitek slibně se rozvíjející kariéry. Byl skutečně hrůzostrašný. Nůž brusle Jasona Dickinsona z Chicaga nařízl bostonskému útočníkovi oblast u levého oka. Původně se zdálo, že dokonce trefila přímo oko českého hráče. „Myslel jsem, že mám po něm,“ svěřil se nyní 23letý spoluhráč Davida Pastrňáka ve vůbec prvním vyjádření. V rozhovoru pro iSport Premium Jakub Lauko líčí, co se dělo v kabině bezprostředně po nehodě a proč se v jednu chvíli rozplakal.

Jakube, nejhorší máte za sebou, jak to se zraněním nyní vypadá? Na klubových stránkách se píše o týdnu pauzy.

„Ještě se uvidí. Záleží, kdy mi splaskne otok. Zatím na levé oko nevidím vůbec nic. Až začnu vidět a otok bude pryč, čeká mě ještě vyšetření oka, ale to by mělo být snad v pořádku. Nezbývá mi než čekat. Až otok zmizí, vezmu si na led mřížku nebo akvárko (plastový kryt). S tím budu v pohodě. Ale hrát hokej, když nic nevidím, je těžké.“

Jak jste na tom s psychikou? V první chvíli jste musel mít velký strach o oko.

„Teď už je to dobrý. Nejdřív to bylo samozřejmě na prd. Tu brusli jsem zpozoroval až na poslední moment a ve vteřině jsem vůbec nic neviděl. Černo, tma.