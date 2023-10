Krejčí přiznává, proč v NHL nemusel Plekance. Ale zároveň mi i pomohl, líčí

Myslet si, že se všichni hokejisté mají rádi a nemůžou bez sebe být, je hloupost. Je to jako v normálním životě. Někdo vám sedí víc, někdo míň, někdo vůbec. Zajímavý oponentní vztah v NHL mezi sebou rozvíjeli David Krejčí (37) a Tomáš Plekanec (41). Hlavní příčinou byla letitá, nyní už skoro stoletá vřava mezi hokejovými kolosy Bostonu a Montrealu. Kluby Original six a jejich členy proti sobě štvala obrovská sportovní historie, před níž nemohli utéci ani oba Češi. Na bojišti si nic nedarovali, byli k sobě ostří. „Moc protihráčů ho nemělo v oblibě, zprvu ani já,“ vzpomíná David Krejčí pro iSport.cz na hokejistu, jenž před pár dny oficiálně ukončil úctyhodnou kariéru. Tomáš Plekanec pak na oplátku položil šampionovi Stanley Cupu jednu bonusovou otázku.

Davide, když se řekne Tomáš Plekanec, co se vám vybaví?

„Vybaví se mi hráč, proti kterému se vám nechce hrát. Hokejista, kterého byste měli mnohem radši na své straně, protože jako soupeř vám nesedí. Jsou hráči, kteří se vám zavrtají pod kůži a nejhorší na nich je, že s nimi nic neuděláte.“

Jasně. Ale proč to nejde?

„Nechtějí se bít. Což vás vytočí ještě víc… (usmívá se) Mě konkrétně ne, protože já se nebiju, ale našli by se v NHL hráči, jimž se Pleky dostal dost pod kůži a ti by ho nejradši