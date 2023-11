Nejlepší čeští obránci: dva hráči z extraligy i farmář. Hronek vyskočil

10 nejlepších českých obránců • FOTO: Koláž iSport.cz Kdo je nejlepší český hokejista na svém postu a kdo to potvrdí i v této sezoně? Deník Sport a iSport.cz se přidává do debat fanoušků vlastním projektem. Na našich stránkách postupně najdete výsledky redakčního hlasování čtyř kategorií: útočníci, brankáři, obránci a jako bonus žebříček špičkových tuzemských hráčů do 20 let s aktuálně nejzajímavějším výhledem do budoucna. Tentokrát jsou na řadě obránci.

10. Jan Košťálek (Pardubice) Ofenzivní torpédo pod vedením defenzivního psa, který miluje systém. Je hodně velké téma, jak si sedne místy divočejší Košťálkův hokej s Varaďovým řádem. Čekáme, že to do sebe zapadne, Košťálek pomůže vyléčit ne příliš funkční pardubickou přesilovku. A posune se podobným směrem, jaký udělal Hronek. Z jednosměrného beka se začne stávat víc obousměrný. Uvidíte! Jan Košťálek v dresu Dynama • Foto ČTK / Vostárek Josef

9. Radim Šimek (San Jose) Přes 50 zápasů za mořem odehrál jen ve své první sezoně 2017/2018, jinak nikdy. A tohle je právě klíčové téma. Zůstane fit? Smůla se na něj lepí dál, znovu se zranil v přípravě. Vedení Sharks ho koncem října před posláním na farmu muselo zařadit na seznam volných hráčů, z něhož si jej jiný zájemce v NHL nevybral. Čeká na šanci, pokud bude zdravý, má pořád co nabídnout. Český obránce Radim Šimek se nešťastně srazil s Nikitou Nesterenkem v přípravném zápase. • Foto Profimedia

8. Jakub Zbořil (Providence) Má trochu problém. V Bostonu se sice otevřelo poměrně dost míst, jenže jen v útoku. Obrana? Tam je pořád dost narváno. Pět míst je v podstatě jistých, o šesté se pere zbytek. Zbořil svou interní bitvu prohrál, spíš se sem nahrne Ian Mitchell, případně Kevin Shattenkirk. Českého beka čeká poslední rok smlouvy, tak se nedivte, že to bude jinde. Začal na farmě v Providence. Obránce Jakub Zbořil v dresu Bostonu • Foto profimedia.cz

7. Stanislav Svozil (Columbus) Dva roky v juniorce a už opravdu dost. Teď ho čeká celá sezona na farmě a taky pár výtahů směrem do NHL. Jeho hlavním pracovištěm bude ovšem Cleveland. No a Česko se díky tomu může těšit na poměrně zajímavou sestavu beků pro MS, protože Columbus je stále v nadechovací fázi, ani jeho farma zatím nepatří na špici AHL. Nemělo by se nic měnit, takže Svozil i Jiříček vyrazí na MS. Český obránce Stanislav Svozil prožil vítěznou premiéru v NHL. Za Columbus dokonce asistoval • Foto twitter.com

6. Filip Král (Lahti) Chvíli mu zabere, než se ve Finsku prosadí naplno. Ale sezonu bude končit ve velkém stylu a na MS v Praze. Má dobrý pohyb, skvělé čtení hry a silné ofenzivní instinkty. Přesně zapadne do hokeje, který zkusí hrát Radim Rulík s národním týmem. Na přímou letenku do NHL to nakonec nebude, ale řekne si po jednoroční štaci v Lahti o angažmá v evropském velkoklubu. Filip Král v AHL v dresu Toronta Marlies • Foto Profimedia.cz

5. Michal Kempný (Sparta) Extraligovým bekům dominuje, prakticky v každém kole vidíte, že je jeho výkonnost trochu jinde. Bez něj by Sparta měla velké problémy. Stará se o sebe tak, že jeho tělo vypadá, jak kdybyste ho vyřezali na soustruhu. Hodně mu pomůže, když zůstane fit a odehraje celou sezonu na jedné adrese. Takže? Nejlepší bek extraligy a získá i místo na soupisce pro MS v Praze. Michal Kempný se po další domácí prohře čertil • Foto Pavel Mazáč / Sport

4. Jan Rutta (San Jose) Ještě nikdy v takhle špatném týmu za mořem nehrál. Nastupoval v Chicagu, v Tampě, v Pittsburghu, vyhrál dvakrát Stanley Cup. Teď hraje v týmu na dně. Má to ale jedno pozitivum, poprvé opravdu může prodat věc, na kterou neměl nárok. Keitha, Hedmana nebo Letanga přeskočit nemohl, ale konečně se může pravidelně dostat na přesilovku. Začne dělat body. Český zadák Jan Rutta • Foto Reuters

3. David Jiříček (Columbus) Ještě v minulé sezoně vypadalo, že musí mířit do NHL a jiná cesta neexistuje. Columbus totiž neměl vzadu moc praváků. Jenže v létě přišli Severson a Provorov, tím se jeho situace zkomplikovala. Úvod mu vyšel, jen nejspíš neodehraje všechno. Zvládne zhruba 40-50 zápasů? Tým nepůjde do play off, takže konec sezony bude jeho. Na farmě zazáří a posbírá bod na zápas. Český obránce David Jiříček zapsal proti NY Rangers svůj premiérový gól v NHL • Foto Reuters

2. Radko Gudas (Anaheim) Uvědomuje si, v čem je silný, kde je jeho hlavní disciplína a nebude nic měnit ani po přesunu z Floridy mezi Ducks. Už v přípravě ukazoval, že se soupeřem udělá klidně díru do mantinelu. Král hitů zase během sezony rozdá hodně pořádných pecek. V Anaheimu si ho hodně oblíbí, mladé hvězdičky jako Trevor Zegras a Mason McTavish získaly bestii, která je ochrání. Radko Gudas pálí puky nejrychleji ze všech hráčů zámořské NHL! • Foto Getty Images

1. Filip Hronek (Vancouver) Vyskočil o pořádný kus. Detroit ho možná do Vancouveru vyměnil, protože nevěřil, že se nahoře udrží. Ale za nás je vedle. Hronek se mění, pořád má dobrý pohyb, sílu i elán se hrnout do útoku. Hlavně se ovšem víc a víc posouvá do pozice komplexního beka. V první obraně září s kapitánem Quinnem Hughesem. Půjde přes 50 bodů, hlavně díky náběru asistencí. Filip Hronek má na začátku sezony NHL dobrou formu • Foto Reuters