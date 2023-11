Pastrňák už má deset tref. Ale víc se mluví o gólu, který schválně nedal

David Pastrňák prokázal charakter a ukázkově vystřihl jeden z důvodů, proč je spoluhráči i napříč ligou tak respektovaný a oblíbený. Ačkoli miluje sypat jeden gól za druhým a baví se hrou jako malý kluk, myslí i na ostatní. Není žádný chrt, pokud jde o tým, což ukázala situace z 59. minuty duelu proti Newyorčanům. Ti odvolali brankáře ve snaze zkusit dotáhnout manko 2:4, jenže nevyšla jim akce, puk se dostal na druhou stranu k Pastrňákovi, na nějž zívala opuštěná brána.

Trefil by se i poslepu a možná i druhým koncem hole.

Zaznamenal by jedenáctý gól sezony a přiblížil se třináctigólovému střelci Austonu Matthewsovi, nejlepšímu v lize.

Ne, český bůžek viděl, jak mu na levém křídle najíždí Charlie Coyle. Ač bráněný a v horší pozici, dostal od lépe postaveného kumpána puk a došťouchl jej do sítě. A proč to všechno?

Pro 31letého amerického centra šlo o první hattrick kariéry, který mu tak hezky připravil a rozbalil David Pastrňák. Až do čtvrtku měl Coyle na své kartě devět dvougólových večerů v NHL a na hattrick čekal téměř osm stovek zápasů… Až v duelu č. 798 se dočkal oblíbeného pohledu, kdy z tribun létají na led čepice na jeho počest. „Je to fajn pocit,“ neskrýval Coyle. Za hattrick by samozřejmě byl rád už dřív, ale promluvil o tom, že to není jen tak. „Ačkoli máte pocit, že jsou ve hře milníky, na jejich splnění se nejde nikdy pořádně soustředit.“

Takže čtvrteční představení v TD Garden mělo dva hlavní hrdiny. Coyleho a Pastrňáka. Ten si jako obvykle vážil spíš bodů než vlastního přičinění. „Proti Islanders se prosazuje složitě, dobře totiž dokážou zavírat prostory pro zakončení. Nakonec nám to tam ale napadalo, celý tým odvedl výborný výkon,“ pochvaloval si Pasta.

Boston šlape jako hodinky, byť nejde o bůhvíjakou dominanci. Spíš se vám zdá, že by ze všeho nejradši začal hrát hned zítra play off. Protože prakticky veškerá vyrovnaná utkání překlápí na svou stranu. „V sezoně jsme zatím odehráli spoustu různých zápasů, ale vždy se nám daří najít cestu k dobrému výsledku. S tím můžeme být spokojení. Často hrajeme s náskokem, což nám hodně pomáhá. Sezona bude ještě dlouhá. Musíme zůstat koncentrovaní a věřit tomu, co děláme. Důležité je, abychom se drželi naší hry a neustále ji vylepšovali. Máme tu dobrý tým, který má velký potenciál,“ slibuje si 27letý kanonýr další skvostný ročník, už však s mnohem lepší tečkou ve Stanley Cupu.

Jak známo, na jaře Bruins vyletěli z play off hned v prvním kole s Floridou, třebaže v základní části vyhráli rekordních 65 zápasů a bez bodu odešli jen ve 12 případech. Pokud sečtete výtěžek z minulé a nynější rozjeté sezony, Boston vyhrál 76 partií z celkových 95, bodoval v 82 utkáních z pětadevadesáti. Neuvěřitelné…

David Pastrňák si nyní v produktivitě NHL drží páté místo s 10 góly a stejným počtem asistencí.

