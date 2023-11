Šmíd o Oilers: Vypukla panika. Až je mi kluků líto. Bojí se odchodu hvězd

Zděšení, vytřeštěné oči, nepochopení a kroucení hlavou. V Edmontonu jsou přepadlí z katastrofálního vstupu do sezony NHL, nejhoršího v klubové historii. Skleslost je o to větší, že v kádru figurují dva nejlepší hokejisté planety. „Je tu panika,“ popisuje aktuální dění Ladislav Šmíd, hrdý Oiler, jenž oblékal naftařskou uniformu osm sezon a nyní je jedním z trenérů tamní juniorky. Sám je z dění přepadlý, své následovníky však neodepisuje. „Pořád věřím, že to zvrátit jde,“ soudí 37letý bývalý uznávaný obránce v rozhovoru pro iSport Premium.

San Jose Sharks jsou ostatním pro smích, anebo je litujete. Věděli jste dopředu, že budou nejhorší. Nedávno dostali dvakrát po deseti gólech. Zato u Oilers nechápete, co se děje. Padly mraky sázek na jejich triumf ve Stanley Cupu. Realita je taková, že budou mít co dělat, aby se do play off procpali. Trenér Jay Woodcroft už dostal padáka. Změny možná nastanou i v hráčském kádru a třeba i s novým GM. V sobotu McDavid a spol. přibrzdili průlet těžkou mlhou výhrou 4:1 v Seattlu.

Jak to v posledních dnech vypadá v Edmontonu, ve městě posedlém hokejem?

„Je tu panika. Všichni vědí, že tohle už není sranda. Panovalo tu obrovské očekávání, tým se sešel o dva týdny dřív než obvykle. Chtěli se sehrát, nastoupit parádně do sezony. Dělala se velká interview s nejlepšími hráči týmu, padala vyjádření, že se půjde tvrdě za Stanley Cupem. Přišel první ostrý zápas a hned debakl ve Vancouveru 1:8. A víš, jak to je, když nezačneš dobře. Po měsíci a půl jsi na třech výhrách a desíti porážkách, jedna byla s bodem. Můžeš se na jednu stranu uklidňovat, že je teprve listopad, ale já nevím… Navíc Pacifická divize je našlapaná a hodně těžká. Vegas, Kings, Vancouver… Podle mě už není čas ztrácet čas.“

Co nejspíš nastane?

„Všichni lidi kolem hokeje se upínali ke čtvrtečnímu zápasu v San Jose. S tím, že se musí vyhrát a tým se odrazí. Jenže se prohrálo a teď hokej řeší úplně všichni. Fanoušci jsou s prominutím nasraní. A to doslova. Těžko se jim divit. Podle mě se to dá ještě otočit, ale času ubývá. Něco se musí stát.“

Odnesl to kouč Jay Woodcroft, který byl odvolán v neděli...

„Nemyslím si, že on je ten problém. Když se na to ovšem podíváte z pohledu managementu, možná je potřeba dát do kabiny nový hlas a impuls. Obyčejně to tým nakopne. Já hrál za Oilers osm let, zdaleka jsme neměli tak dobrý mančaft jako je teď, ale prohrávali jsme, a kolikrát neviděli světlo na konci tunelu. Nechci být extra kritický vůči klukům, vím, jak se teď cítí. Zvlášť když do všech médií vykládali o Stanley Cupu. Vidíte, že jim chybí sebevědomí. Chtějí, dávají do toho všechno, ale nic jim tam nepadá. A na druhé straně dělají chyby, které byste od nich absolutně nečekali. San Jose mělo asi 18 střel, Edmonton přes čtyřicet, ale daroval soupeři gólové šance. Chybami, které by se neměly stávat, ale dějí se prakticky pokaždé.“