Pocta Jágrovi! Penguins vyvěsí jeho dres ke stropu. Razítko dal Lemieux

Bylo to jako v manželství. Dlouho zamilovanost, salvy sympatií. Pak přišlo období svárů, zjitřených emocí. Ale všechno přehlušila láska z obou stran. Jaromír Jágr a Pittsburgh Penguins. Americký klub, v němž česká legenda prožila nejkrásnější a nejúspěšnější období kariéry, totiž oznámil, že v únoru slavnostně vyřadí jeho dres s číslem 68. Pro českého útočníka je to velká pocta, protože Penguins s touhle ceremonií šetří, z legend má pod stropem dres pouze Mario Lemieux…

V zákulisí už se o tom mluvilo několik týdnů, ale teď teprve je to oficiální. Ke slavnostnímu aktu dojde 18. února v rámci zápasu s Los Angeles Kings.

Klub to oznámil na sociálních sítích. Zprávu okořenil nápaditým videem.



Legendární útočník to spojil i s krátkou scénkou na Instagramu, na němž zrovna zvedl telefon z klubu. „18. února? Budu tam!" zahlásil.

Jágr v klubu svého srdce, když nepočítáme Kladno, strávil 11 sezon. Fanoušci si ho ihned zamilovali. Přišel jako první Evropan. Měl dlouhé vlasy, roztomilý výraz. Starší fanynky ho braly jako svého syna, chlapi jako budoucí hvězdu.

Milovali ho i teenageři, protože se jich nestranil, naopak. Rád chodil do společnosti. Když už mu bylo přes jednadvacet, pravidelně navštěvoval diskotéky, místní ho brali jako svého...

Penguins dobře věděli, jaký potenciál v něm dřímá, takže si ho piplali. Budovali z něj hvězdu, která plnila stadiony i v době, kdy uctívaný idol Mario Lemieux nemohl hrát kvůli zranění.

Když po jedenácti sezonách odcházel, pouto se oslabilo. S velkým nepochopením se u fanoušků potkal Jágrův výrok, že umírá zaživa. „Přitom jsem mluvil o sobě, že se mi nedaří. Vůbec to nebylo nic proti klubu,“ vysvětloval později.

Obšírně se tomu věnuje ve své unikátní autobiografii, v níž bude Pittsburgh obsáhle zastoupený.

Hrany se ale postupem času obrousily, z Jágra se opět stal oblíbenec. Příznivci s nostalgií vzpomínají na jeho hokejová kouzla. Stačí si zadat na Youtube jeho TOP momenty a kochejte se…

Už v roce 2020 vyzval zámořský server The Athletic fanoušky, aby se vyjádřili, jestli si přejí číslo 68 pod stropem. Výsledek byl zdrcující. Pro bylo 87,4 procent z nich.

Teď se dočkají. Jágrův dres se zařadí mezi Lemieuxe, vedle nějž pronikal do tajů NHL. „Vedle táty to byl on, kdo mi dal nejvíc,“ říká 51letý veterán, který kariéru jen tak nezabalí a až se vykurýruje z těžké virózy, co nevidět se objeví v akci.

Když cestujete po NHL, pod stropy arén se to hemží vyřazenými čísly. Je to tradiční rituál, jehož prostřednictvím klub vyjadřuje svým legendám respekt a úctu.

Penguins v tomto ohledu byli striktní. V klubu platí přísná pravidla, zatím byla vyřazena pouze dvě čísla. Jedno měl Mario Lemieux, jeden z nejlepších hráčů v historii NHL. A hlavní tvář klubu.

Vedle čísla 66 je tam ještě jedno. 21. Které patřilo velmi talentovanému hráči jménem Michel Briere, který v juniorce dokázal nastřílet 75 gólů v 50 utkáních. Za Penguins ovšem stihl odehrát jedinou sezonu (1969/70), poté ovšem při autonehodě utrpěl vážné poranění hlavy.

Téměř rok bojoval v umělém spánku o život, ale nakonec zemřel. Ve 21 letech.

„Podmínky jsou tedy velmi přísné. A jestli jednou Jágrovi dres vyvěsí, je to logická volba, ale musí to odsouhlasit Mario,“ řekl před lety v rozhovoru pro Sport dlouholetý novinář Dave Molinari, jenž o Pittsburghu píše od roku 1983.

Což se přesně stalo. Byl to právě spolumajitel Lemieux, kdo podle informací Sportu rozhodl, že se Jágrovi dostane téhle pocty. Pomohl tomu i nejvyšší šéf klubu, jenž je velkým fanouškem české legendy. Když se ještě po ledě proháněl Jágr s Tučňákem na dresu, seděl v hledišti a hltal jeho umění.

Také on byl jednoznačně pro, aby se legenda vrátila tam, kam patří. Do Pittsburghu.

Za Penguins celkem Jágr odehrál 806 zápasů, v nichž posbíral 1079 bodů (439+640). Nastřílel rekordních 48 vítězných gólů. Slavil s ním dva Stanley Cupy, pětkrát ovládl bodování, jednou získal Hart Trophy, dvakrát Lester B. Pearson Award pro nejužitečnějšího hráče podle samotných hráčů.

„Toho jsem si vždycky vážil mnohem víc,“ popisoval útočník.

Jediní tři čeští hráči, jimž se dostalo podobné pocty, jsou Dominik Hašek (Buffalo Sabres), Patrik Eliáš (New Jersey Devils) a Milan Hejduk (Colorado Avalanche).

A teď ten největší z velkých…

Druhý nejproduktivnější hráč v historii ligy hned po Waynu Gretzkém. Olympijský šampion, dvojnásobný mistr světa, autor nejvíc profesionálních gólů všech dob. A s největší pravděpodobností i muž, který odehrál nejvíc soutěžních zápasů v historii.

Pittsburgh už se těší na velkou slávu.

Co prožil Jágr v dresu Penguins