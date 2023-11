Crosby nestárne, zrychluje a sundal Columbus. Kouč: Je nepostradatelný

I ve 36 letech na ledě pořád předvádí parádní show. A navíc pravidelně. Sidney Crosby v zápase s Columbusem vstřelil svůj šestnáctý hattrick v NHL a především díky jeho výkonům se Pittsburgh po nepovedeném začátku sezony dostává do ráže. Blue Jackets porazil 5:3 a připsal si už pátou výhru v řadě. „Daří se nám. Chvilku nám trvalo, než jsme se do toho dostali, ale teď to funguje,“ liboval si spokojeně.

Vstup do sezony se Pittsburghu příliš nevydařil. Dokázal vyhrát pouze tři z úvodních devíti duelů. Týmu chvíli trvalo, než se sehraje a než noví hráči, kteří v létě dorazili, zapadnou do systému trenéra Mikea Sullivana.

Aktuálně už to začíná vypadat tak, jak si v klubu představovali. Penguins se chytli a aktuálně jedou na vítězné vlně. Největší letní posila Erik Karlsson se postupně dostává do obvyklé formy. V obranném páru hraje s krajanem Marcusem Petterssonem. Sedli si a předvádějí velmi dobré výkony. K tomu si připočtěte pravidelné bodové příspěvky od Jevgenije Malkina či Jakea Guentzela a musí vám být jasné, že tento mančaft se prostě musel chytit.

Navíc má ve svém středu jedno jméno, které už devatenáctou sezonu potvrzuje svou výjimečnost. Sidney Crosby zatím dokázal bodovat ve třinácti ze čtrnácti odehraných duelů a s devatenácti zápisy (10+9) vede týmovou produktivitu. I když je na hodnocení velmi brzy, tak s tímto tempem by na konci ročníku dosáhl na 59 gólů a 111 bodů.

„Je nepostradatelný,“ nešetřil chválou pro web The Athletic kouč Sullivan. „Jeho vůdcovství se projevuje mnoha různými způsoby. Není to jen hlas v šatně, ale i příklad, jak hraje na ledě. To je možná ten nejsilnější způsob, jakým mančaft vede.“

Proti Columbusu přidal Crosby k hattricku ještě jednu asistenci a zaznamenal tím svůj 38. čtyřbodový zápas v kariéře. Aby toho nebylo málo, tak právě třetí trefou, kterou vstřelil do prázdné branky, vyrovnal v počtu gólů Guye Lafleura. Spolu se tak s 560 přesnými zásahy dělí o 27. příčku v historickém žebříčku kanonýrů NHL.

Blue Jackets jsou navíc pro kanadskou ikonu oblíbeným soupeřem. Poslední dva hattricky totiž vstřelil právě jim. Co víc, z posledních devíti utkání proti Columbusu si připsal neuvěřitelných 24 bodů! „Myslím, že se mu tady líbí,“ prohodil s úsměvem spoluhráč z lajny Bryan Rust.

Od Crosbyho to byl povedený večer se vším všudy. Klidně mohl posbírat ještě o dva body navíc. Pro spoluhráče vypracoval řadu dalších příležitostí. „Máme spoustu kluků, kteří mohou být rozdílovými hráči a mnoho nocí to bude Sid,“ vyzdvihl jeho přínos útočník Lars Eller.

„Myslím, že se s každou další hrou cítíte stále pohodlněji,“ vysvětloval Crosby. „Jako tým máme pocit, že víme, jak má vypadat naše hra. Dostáváme se k ní o něco víc. Je příjemné jít na led a hrát instinktem, číst hru, hrát jeden na druhého a nepřemýšlet příliš o systému nebo o tom, co máte dělat,“ dodává.

Navíc začíná vypadat, že si „Sid“ čím dál více rozumí s Karlssonem. Důkazem je i vítězná branka, při které ho švédský zadák našel střílenou přihrávkou u pravé tyčky. Pak už stačilo jen správně nastavit hokejku.

„Myslím, že časem poznáte, co kluci rádi dělají,“ přiblížil Crosby. „Hráli jsme proti sobě dost, takže známe své tendence. Jde jen o to, pokusit se to vidět stejně a následně to provést.

Dvojnásobný držitel Art Ross Trophy navíc na začátku listopadu v duelu proti San Jose odehrál svůj 1200. zápas v NHL. V historii klubu jich nikdo neodehrál více. „Je to hodně hokeje. Jsem hlavně šťastný, že jsem schopný hrát takhle dlouho. Miluju to pořád stejně, jako první zápas,“ pronesl bez větších emocí.

Pokud bude trojnásobnému vítězi Stanley Cupu držet zdraví, tak ještě pár utkání přidá. I vzhledem k tomu, že kondičně je stále velmi dobře připravený. Web NHL EDGE nabízí podrobnější pohled na jednotlivé hráče, ať už například z hlediska bruslení či střelby. Crosbymu byla v této sezoně naměřena maximální rychlost 36,83 km/h, což je lepší než u 96 % ostatních útočníků v lize. Zároveň je to i nejvyšší rychlost, jakou zaznamenal za tři sezony, kdy liga tyto údaje sleduje. V ročníku 2022/23 dosáhl maxima 36,26 km/h a rok předtím 36,02 km/h.

„Když se opravdu ponoříte do typu hry, kterou předvádí, tak zjistíte, že hraje tvrdě. Je neustále v bojových oblastech, neexistuje aspekt hry, ve kterém by nevynikal,“ vysekl poklonu jeho hře kouč Sullivan. „Je to prostě ohromný hráč a neuvěřitelný atlet. Dlouhou dobu byl srdcem Penguins a je jím i nadále.“