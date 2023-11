Tygr mezi Pantery, z extraligy do NHL. Lotyš Balinskis si na Floridě plní sen

Je příkladem, že se do NHL dá prosadit i v pozdějším věku. „Myslím, že jsem teď v nejlepší formě a je to pro mě ideální načasování,“ míní Balinskis. „Je o něco starší, takže všechny věci, kterými si musí projít mladý hráč, už má za sebou,“ vidí v tom výhodu i trenér Panthers Paul Maurice.

Balinskis nikdy nebyl draftován. Nastupoval v KHL za Dinamo Riga, patří ke stálicím lotyšské reprezentace, na kontě má pět účastí na mistrovství světa a zahrál si i na olympiádě.

Klíčové rozhodnutí udělal před třemi lety, kdy zamířil do české extraligy. Dvě sezony strávil v Litvínově, třetí v Liberci. Hlavně pod Ještědem příkladný profík a dříč zazářil. Stal se nejproduktivnějším bekem soutěže, v 50 zápasech si připsal 35 bodů (11+24). Získal cenu pro nejlepšího obránce. Skvělý rok korunoval s lotyšskou reprezentací ziskem bronzu na šampionátu.

Bílí Tygři věděli dopředu, že Balinskise ztratí. Panthers se o něho začali poprvé zajímat už loni.

„Uvis fantasticky potvrdil naše předpoklady, když jsme ho skautovali. Je to výborný hokejista i skvělý kluk a další z profíků, kteří každé ráno pracovali na tom, aby byli lepší. NHL by byla obrovská odměna nejen pro něj, ale i pro celou organizaci,“ říkal v dubnu v rozhovoru pro iSport.cz kouč a sportovní manažer Tygrů Patrik Augusta, jenž po sezoně zamířil k české dvacítce.

Balinskis výzvu přijal. „O NHL jsem snil už od dětství, ale když jsem hrál pár let profesionálně v Evropě, možná jsem na to zapomněl,“ přiznal v rozhovoru pro The Hockey News. „Od doby, co jsem s Floridou podepsal, byl to zase můj sen a jsem šťastný, že se to stalo.“

S generálním manažerem Floridy Billem Zitem si plácl na ročním kontraktu za 870 tisíc dolarů. Nedostal ranec peněz ani jistotu, že si v NHL opravdu zahraje. Když ale letošní finalista Stanley Cupu přišel po dlouhé jízdě v play off o zraněné defenzivní opory Aarona Ekblada a Brandona Montoura a bylo jasné, že úvodní týdny nové sezony nestihnou, Lotyšova šance vzrostla.

„Než přišel, patřil k nejlepším hráčům v Evropě. Ačkoliv v Severní Americe nikdy předtím nehrál, jeho schopnosti se hodí pro naše potřeby,“ řekl Zito.

Balinskis přijel na kemp výborně připraven, léto strávil na Floridě, aby rychleji přivykl novému prostředí. Ze začátku ho možná bylo na ledě snadné přehlédnout. Není na obránce extra vysoký, měří jen necelých 180 centimetrů. Nepatří mezi hromotluky, kteří se vrhají svým tělem na každého, kdo je v dosahu. Využívá spíš chytrosti a šikovnosti.

Každým zápasem a dnem v přípravě se ale zlepšoval. S pukem na holi si začínal víc dovolovat, tak jak to předváděl v extralize. S přehledem vyvážel kotouč a rozehrával akce, dostával se do střeleckých pozic. Udělal i pár chyb, ale s jeho sebevědomím to nijak neotřáslo. A tak jeho jméno nechybělo 12. října v nominaci na úvodní zápas sezony Floridy na ledě Minnesoty.

Přišel vysněný debut. A v sestavě zůstává i dál.

Koncem minulého týdne v domácím duelu proti Carolině poprvé skóroval a pomohl k výhře 5:2. Byl to jeho úplně první bod v lize – v 11. duelu. Stal se sedmnáctým hráčem narozeným v Lotyšsku (a teprve pátým obráncem), který se trefil v NHL.

„Je to opravdu bláznivé. Především jsem byl šťastný, že jsem se dostal do týmu a odehrál první zápas sezony. A teď první gól… Je to neskutečné,“ líčil dojatě. „Je to splněný sen pro mě, mou rodinu, pro všechny. Úžasný pocit.“

Po prvním ostrém mači rodák z Ventspils přiznal, že se cítil trochu přetížený. Ale brzy se dostal do správné provozní teploty. V průměru stráví na ledě skoro 14 minut za zápas, nastoupil v 13 z prvních 15 utkání Floridy.

„Jsem nadšený z jeho potenciálu,“ říká trenér Maurice. „Líbí se nám, jak se pohybuje s pukem a ještě víc to, jak hraje beze strachu. Snaží se tvořit hru, není z něj cítit žádná nervozita. Je to týmový hráč. Na ledě dělá spoustu opravdu dobré práce, kterou ostatní kluci oceňují.“

S chválou se přidal i kapitán Floridy Aleksander Barkov. „Je to skvělý hráč. Jeho úroveň dovedností mě hodně překvapila, počínaje kempem. Na ledě dělá správné věci, hraje s velkým sebevědomím. Přišel skvěle připravený. Už od prvního zápasu si počínal jako hráč NHL. Hraje opravdu dobře. A neustále na sobě pracuje,“ řekl deníku Miami Herald.

V klubu se však brzy budou muset rozhodnout, co s ním dál. Ekblad i Montour se blíží návratu po operacích ramen, což vyvolá v zadních řadách přetlak - jak z hlediska obsazenosti soupisky, tak platového stropu. Panthers mohou Balinskise poslat na farmu v AHL bez obav, že by jim ho mohl vzít jiný tým. Než rozhodnutí přijde, bude lotyšský bek dál žít svůj sen.

„Je to moje jediná možnost. Být v pohodě, užívat si to. Prostě hrát svou hru,“ nestresuje se objev z české extraligy. Už ukázal, že na NHL má. Jeho další osud mají v rukou trenéři a vedení klubu.

A generální manažer Zito pomalu může posílat odměny skautskému oddělení, které obránce v posledních letech pečlivě sledovalo. Tenhle poměr cena/výkon se vyplácí.

Florida Panthers Vše o klubu ZDE