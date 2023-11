ONLINE NHL: Pastrňák mírnil debakl. Hertl vs. Hronek, debut pro Kulicha?

Sobotní program NHL odstartoval pro evropské fanoušky v přívětivý čas. Už od 19:00 se Boston představil na ledě NY Rangers, kde ale vysoko prohrál 4:7. Za hosty se jednou prosadil David Pastrňák, jenž už zapsal 31 bodů (13+18). Po půlnoci se pak hraje dalších šest duelů, ve kterých Tomáš Hertl se San Jose vyzve Vancouver s Filipem Hronkem. Debutu by se mohl dočkat Jiří Kulich. Vedení Buffala ho povolalo z farmy v Rochesteru do prvního týmu a český talent figuruje v předpokládané sestavě Sabres pro utkání na ledě New Jersey. ONLINE přenosy sledujte na iSport.cz.