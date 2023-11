Boston není na odpis: Zacha se změnil, už se nestydí. Poklona pro insidera

KOMENTÁŘ PAVLA RYŠAVÉHO | Na první pohled zněla slova Kevina Duponta trochu šíleně. Deník Sport a web iSport.cz oslovil před sezonou redaktora serveru Boston Globe kvůli jeho výhledu kolem Davida Pastrňáka. Ke klubu má blízko, vidí každý zápas. Dá cenný pohled do hloubky. „Vím, že se často mluví a píše o přestavbě. Ale já je v tomhle režimu nevidím,“ vypálil svoji představu o síle Bruins. Suše zahlásil, že je vidí v play off.

Věděl, o čem mluví. Přitom poslední ročník u Bostonu se označoval jako „last dance“. Klub na pohled hrál všechno na jednu kartu. Patrice Bergerona s Davidem Krejčím získal na velmi levné smlouvy, jenže jim současně musel vyplatit bonusy, které ukradly celkem 4,5 milionu dolarů z platového stropu pro aktuální sezonu. Před uzávěrkou přestupů získal na jaře ještě dozadu Dmitrije Orlova, dopředu Tylera Bertuzziho a Garneta Hathawaye.

Všech pět hráčů v létě ze soupisky zmizelo, k nim ještě Taylor Hall, Nick Foligno, Tomáš Nosek. Opěvované talenty na skladě Bruins neměli, hráli každý rok vysoko, navíc drafty měnili za posily. A další jobovky? Výhled nic extra, protože v příštích dvou draftech drží Boston celkem jen dvě volby ze šesti, které by mu patřily v úvodních třech kolech. Trochu všechno mířilo ke scénáři, že poslední zhasne.

Ne že by se takovým řečem Dupont vysmál, ale téma, že se jedná o spálenou zemi, hned škrtnul.

„Bruins mají dva špičkové brankáře. Našli byste v lize hodně týmů, které by měly rády Lindholma a McAvoye jako své nejlepší obránce. Když se podíváte na útok, Marchand a Pasta jsou elitní křídla,“ rozjel se.

Tohle sedí, protože gólmani Swayman a Ullmark se po duelech zase dál objímají jako dva mazliví medvědi. Takhle spolu slaví výhry a dobré zápasy, ani o chlup nepolevili ze standardu sezony 2022/23. Defenziva funguje, hvězdy jedou podle plánu.

Jen ten centr... Eso nepřišlo. Možná ale ani nebude potřeba, protože sem postupně leze Pavel Zacha. Pomalu se skoro až zapomnělo, že v roce 2015 šel jako šestka draftu. U New Jersey tak nevypadal, teď tak opravdu hraje.

Dobře zapadá do současného pojetí hokeje, kdy od středního útočníka vyžadujete, aby měl vyváženou defenzivní a ofenzivní složku. Pak může hrát i pro svá křídla, dát jim větší svobodu při plnění obranných záležitostí.

Pastrňákův „hattrick“ z asistencí proti Montrealu, jeden z gólů dal Zacha Video se připravuje ...

Máte pocit, že Zacha konečně používá svoji kvalitní střelu, u Devils jako kdyby se styděl s pukem na hokejce pálit. Změnil se, zlepšuje se. On a Charlie Coyle asi nikdy nebudou tak dominantní jako Bergeron s Krejčím, ale ukazují, že mohou být minimálně velmi nadstandardními borci v NHL. Nečekaně se chytil nováček Matthew Poitras. A to hlavní: křídla David Pastrňák, Brad Marchand, Jake DeBrusk, James van Riemsdyk se vedle nich cítí dobře.

Dupont ještě mluvil o tom, že Bruins mohou jít do play off z pozic šest až osm a zezadu nakonec klidně víc kousat, než když ovládli celou základní část. Tady se zatím netrefil, Bruins zase lize vládnou. Ale reálně se dá čekat, že nakonec opravdu trochu cuknou zpátky. Nemají tak široký kádr jako dřív, to je může dohnat.

Jen obavy, že Pastrňáka čekají v Bostonu nešťastné časy, padají. Nebude to tak, Bruins zůstali konkurenceschopní v NHL a je to dobře. Nejlepšího českého hráče současnosti nechcete vidět v hokejové depresi. A kdyby kvůli tomu, že Boston je lepší, než čekáte, chyběl na mistrovství světa v Praze? Tak ať!