Perfektní Mrázek: 37 střel a nula po letech. Byl jako skála, smekl Bedard

Zatímco všichni s velkým nadšením očekávali první střet jedničky a dvojky letošního draftu NHL, zápas si postupně „kradl“ pro sebe veterán z Ostravy. Premiérový souboj Connora Bedarda a Lea Carlssona patřil Petru Mrázkovi. Český gólman mezi třemi tyčemi po čase znovu očaroval fanoušky v zámoří, když parádním výkonem vychytal Chicagu vítězství 1:0 nad Anaheimem. Čisté konto si připsal po téměř třech letech. „Už je to dlouho. Nevzpomínám si, kdy jsem to naposledy zažil. Je to dobrý pocit,“ radovala se po právu zvolená 1. hvězda utkání.

Psalo se 4. dubna 2021, když si Petr Mrázek naposledy vysloužil v NHL chválu za perfektní představení. Tehdy vynuloval Dallas ještě jako hráč Caroliny. Od té doby zažil český gólman spíše zklamání – nepovedené angažmá v Torontu a následný přesun do Chicaga v masivní přestavbě umocnily zdravotní patálie. Nyní jednatřicetiletý maskovaný muž se po bezmála třech letech a dvou stěhováních dočkal čistého konta znovu.

Pravda, výher v posledním týmu Západní konference moc neslaví, jedna zásadní věc se ale změnila. Zkušený brankář se konečně cítí být zdravý. Třísla (konečně) drží a sám Mrázek nevykazuje žádné známky zdravotní nepohody. „Od doby před dvěma lety, kdy to zranění začalo, to bylo nahoru dolů. Takže to pro mě byl velmi vzrušující rok, že můžu zůstat zdravý a můžu dělat to, co miluju,“ usmíval se hrdina Chicaga po výhře nad Anaheimem a 25. čistém kontu v NHL.

Mrázek se správně naladil do zápasu hned v úvodu, kdy pochytal řadu slibných šancí Ducks včetně pokusu Alexe Killorna. Nejvíc se zřejmě zapotil ve druhé třetině, ve které zblízka zlikvidoval šance Bretta Leasona či únik Franka Vatrana. Všichni hráči Anaheimu si ale ve finále na maskovaném muži Blackhawks vylámali zuby. „Petr Mrázek Perfect,“ stojí v titulku prestižního webu The Hockey News.

Po závěrečné siréně měl Mrázek na kontě 37 zákroků a první nulu v dresu týmu z Windy City. Obstál i v souboji českých gólmanů, ve kterém na druhé straně stál Lukáš Dostál.

Ani Čech v brance Ducks si v duelu týmu na chvostu tabulky nevedl špatně. Pustil pouze jeden puk z 25 pokusů Chicaga, kdy se v přesilovce prosadil švýcarský útočník Philipp Kurashev, ten však byl ke smůle Anaheimu klíčový. A na konci zápasu mohl Dostál jen přihlížet, jak se Blackhawks na druhé straně radují s nepřekonaným krajanem. „Bylo to skvělé. Myslím tedy hru celkově – zejména speciální týmy a Petr. Bylo hezké zase vyhrát,“ radoval se autor vítězného gólu a nezapomněl na Mrázka.

„Čtyřicet zákroků nebo tak něco. Drží nás ale celý rok. Každý zápas je pro nás jako skála,“ smekl Connor Bedard před parťákem v brance. Nebylo to poprvé, kdy generační talent přihlížel, jak se záře reflektorů a pozornost směřující původně na jeho představení zaměřila na Mrázka. Odchovanec Vítkovic „vyfoukl“ jedničce draftu 2023 zápas i při Bedardově premiéře v NHL, ve které vychytal Pittsburgh 4:2.

Tentokrát se celá soutěž těšila na první souboj dvou nejvýš postavených hráčů v posledním draftu. Connor Bedard vs. Leo Carlsson. Dva nadaní hokejisté, ze kterých se před vstupem do NHL stali kamarádi, stáli poprvé proti sobě a hned na úvodním buly. Víckrát už se ale na ledě nesetkali.

Kanadský mladíček se ovšem stihl zeptat švédského kamaráda, co říká na kulisu v chicagském United Center a jak fanoušci prožívají zápas i předzápasovou národní hymnu. „Řekl, že to bylo docela v pohodě,“ přiznal Bedard. „Myslím, že to byl skvělý večer. Byla to zábava zahrát si proti němu.“

Oba osmnáctiletí hráči ve své premiérové sezoně v NHL zatím splňují očekávání. Z Bedarda v Chicagu roste megahvězda, po 25 odehraných zápasech nastřílel již 11 gólů, ke kterým přidal 10 asistencí. Carlsson v sestavě Ducks rozhodně nezapadá, s osmi trefami a pěti nahrávkami je pátý nejproduktivnější hráč Anaheimu.

V zámoří se již nemohou dočkat, až se velcí kamarádi utkají příště. Experti se domnívají, že by střety Bedarda s Carlssonem na přátelské rovině mohly připomínat zápasy mezi Alexandrem Ovečkinem a Jevgenijem Malkinem, tedy jedničky a dvojky draftu 2004.