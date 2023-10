Mrázek ukradl Bedard show! Hvězdu v NHL vítal i sudí, Crosby ji školil

Crosby vs. Bedard na úvod sezony! Premiéru generačního talentu sledovala celou NHL. Nebyla by ovšem vítězná nebýt českého brankáře Petra Mrázka • koláž iSport.cz

Svět se zastavil. I když, spíše se začal otáčet kolem jediného muže. Osmnáctiletý supertalent Connor Bedard hned na úvod nového ročníku NHL prožil svou ostrou zápasovou premiéru. Strhával pozornost, fanoušci upřeně zírali na každý z jeho pohybů. Chicagu pomohl asistencí k obratu a vítězství 4:2 na ledě Pittsburghu. Snový začátek ohromné hokejové naděje by se ovšem nestal nebýt jistého rodáka z Ostravy. Petr Mrázek pochytal 38 střel hladových Penguins, bez něj by jeden z nejsledovanějších mladíků v historii ledového sportu načal velkou kariéru porážkou.

V pensylvánské PPG Paints Areně neexistovala kamera, která by Connora Bedarda nesnímala. Emoce, práce s pukem, rozpravy se spoluhráči, to vše muselo být zaknihováno pro další generace. Není divu. Do ligy v noci z úterý na středu vstoupila budoucí megahvězda. Teenager, který brzy stanoví trend ve své milované disciplíně.

Bedardův debut byl o to pikantnější, že se okamžitě střetnul se Sidneym Crosbym, svým velkým idolem. Během dospívání se nový tahoun Chicaga nesčetněkrát dočkal srovnání s kapitánem Penguins. I když má lídr Pittsburghu do důchodu ještě stále daleko, na úvod ročníku 2023/24 předal pomyslné žezlo. Nyní má vládnout další mimozemšťan Connor. A snad ještě lépe.

Bedard toužil po setkání s Crosbym od chvíle, kdy byl v létě draftovaný. „Ještě jsem se nedíval na zápasový rozpis. Ale jestli bych dokázal udělat hlavní tým, bylo by to neskutečné. Ale to je ještě daleko. Zatím jen sním, ale snad to přijde,“ doufal rodák z North Vancouver ještě na konci června.

Nyní si přání mohl odškrtnout. Bylo mu přesně 13 dní, když si Crosbyho na draftu zamluvil Pittsburgh. Srovnání generací proběhlo v noci hned na úvodním vhazování. Než k němu ovšem došlo, pronesl sudí zápasu Kelly Sutherland klasickou formulku, kterou rozhodčí říkávají před startem každého ročníku.

Záhy však dodal: „Connore, chlape, vítej v NHL!“ Další nápověda, že se chystá něco magického a zcela neopakovatelného.

Crosby úvodní vhazování vyhrál. Stejně jako několik dalších, které následovaly. Zavedl malého Bedarda do školičky a názorně ukázal, kde má rezervy. „Snažil jsem se získat puk, ale strašně jsem pohořel,“ smál se Bedard po utkání. „Crosby je jedním z nejlepších, pokud ne vůbec nejlepším hráčem v lize. Jenom to, jak se o sebe stará na ledě i mimo něj… Je skvělé, když ho můžu sledovat,“ chválila náctiletá senzace už dříve.

Zatímco na buly si letošní jednička draftu držela jen 15% úspěšnost, v jiných herních činnostech už se z fleku etablovala. Dynamické zrychlení, velký přehled na kotouči. K tomu střelba, střelba a ještě jednou střelba. Za premiérový večer vyslal pokorný Kanaďan neskromných pět pokusů na branku, nejvíce z celého týmu. Několik dalších nábojů skončilo v hradbě těl před gólmanem, případně vůbec nenašly cíl.

Jak vedení Chicaga i kouč Luke Richardson avizovali dávno před zahájením sezony, Bedard dostane pro svůj rozvoj v hlavním týmu enormní prostor. Už proti Pittsburghu na ledě pobyl 21 minut a 29 sekund, čímž předčil všechny útočníky. Nechyběl v důležitých situacích, dokonce pomáhal bránit hubený jednogólový náskok. Pevnou roli přesto teprve hledá. Jako první centr paradoxně vynechával klíčová vhazování, jelikož vykazoval bilanci 0:8, než nad Crosbym poprvé vyzrál. Končil s poměrem 2:11.

Ani ztráty kotoučů na buly však osmnáctiletému raketoplánu nezabránily v zisku úvodního bodu. Poté, co si Pens zásluhou Bryana Rusta a právě Crosbyho vypracovali dvougólový odskok, dostal se benjamínek konečně ke slovu. Ve 36. minutě zadovkou rozjel úspěšnou akci v útočném pásmu, když uvolnil Marca-Edouarda Vlasice a ten následně vybídnul k dorážce Ryana Donata. „Jo, jedeme!“ křičel nadšený Bedard.

Blackhawks za obratem skutečně dojeli. Trefy Colea Guttmana a Jasona Dickinsona znamenaly otočku, do prázdné klece pečetil stav 4:2 Nick Foligno. Hlavní podíl na dvoubodovém skalpu měl však český brankář Petr Mrázek, nakonec zvolený jako druhá hvězda zahajovacího utkání.

Jednatřicetiletý gólman nabral sebevědomí hned po úvodní inkasované brance, když zastavil únik Crosbyho. O chvilku později parádně vychytal Jakea Guentzela, na němž si pak smlsnul ještě několikrát.

„Byl neuvěřitelný. To, že vychytal Guentzela, v podstatě otočilo zápas. Udržel nás v něm a byl jasně nejužitečnějším hráčem,“ poklonil se Mrázkovi Bedard.

Čech zákroky z říše snů postupně nabaloval, po krásném individuálním průniku nechal Mrázka vyniknout i debutant v dresu Pittsburghu Erik Karlsson. K tomu zkušený gólman počítal několik brilantních semaforů a zničených nájezdů. Působil naprosto jistě. Zřejmě by zastavil i gólovou ránu Crosbyho, avšak po ztrátě hokejky se nestihnul vrátit do ideální pozice.

Maskovaného muže v brance Blackhawks pak ještě naštval drzý Rickard Rakell, který pálil několik sekund po hvizdu. Vypadalo to, že se Mrázek dokonce bude mstít sám, nakonec ovšem nechal černou práci na svých pomocnících. Ti mu po zápase děkovali za skvěle odvedený výkon mezi tyčemi. Dotvořil příběh velké Bedardovy premiéry k dokonalosti.

„Velkolepé! Myslím, že o něm nemusím víc říkat. Postavil se na hlavu, dokázal zastavit několik příklepů z první, taky přečíslení, která mohla snadno zlomit zápas v jejich prospěch,“ popisoval téměř dokonalou práci Mrázka i Jason Dickinson, rozhodující střelec.

Oslava Bedardova úspěšného debutu nepotrvá dlouho. Už ze středy na čtvrtek se Blackhawks střetnou s Bostonem Davida Pastrňáka.