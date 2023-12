Deset čísel od české senzace! Dostál útočil na gól. Řádil i mstitel Gudas

Mohl to být parádní kousek. Chybělo maličko... Český brankář ve službách Anaheimu Lukáš Dostál v noci z pondělí na úterý uhájil v NHL cenné vítězství 4:3 na ledě Detroitu. A téměř ho vyšperkoval naprostou raritou. Osmdesát sekund před koncem mu v lapačce přistálo nahození Dylana Larkina a třiadvacetiletý mladík neváhal. Puk vyslal přes celé kluziště směr opuštěná branka Red Wings. Výsledek? Kotouč prosvištěl jen těsně kolem pravé tyčky. „Ale dobrý pokus,“ uznal autor ambiciózní střely.

Stál zády ke zdi. Talentovaný Čech v brankovišti Ducks přišel na jistý čas o zkušenějšího kolegu Johna Gibsona, který musel za ženou do porodnice. Dlouholetou jedničku klubu navíc v předchozím klání s New Jersey skolil problém s dehydratací. A tak v Motownu dělal Dostálovi náhradníka ještě o dva roky mladší Calle Clang, maskovaný muž bez zkušeností s nejvyšším ligovým patrem, jehož čísla z AHL v této sezoně rozhodně neoslňují. Zkrátka nouzovka.

Na Dostála proto připadl větší tlak než kdy jindy, ale poradil si s ním. I díky bravurnímu vstupu mužstva z Kalifornie do utkání. „Odvedli jsme kus práce, trochu jsme zjednodušili naši hru. Kluci blokovali střely, dělali všechno,“ uznal český brankář.

Už ve třetí minutě si brutální šlehu nachystal další krajan Radko Gudas, který se po letním přesunu z Floridy do Anaheimu na stará kolena rozstřílel. V sezoně má stejný počet gólů jako Alex Ovečkin, jeho pátá trefa byla výstavní. Šlupka zapadla rovnou pod horní tyč, kde gólman Ville Husso neměl nárok. A hosté vedli.

Český raubíř z obrany svým zásahem odstartoval gólostroj. Ještě v první části se prosadila dvojice Pavel Mitjunov a Adam Henrique, necelé dvě minuty po přestávce slavil Troy Terry.

„Podařilo se nám limitovat jejich příležitosti ve hře pět na pět, nemyslím si, že bychom se do podobné pozice dostávali v tomto roce často. Většinou jsme ztráceli, museli dohánět, teď jsme dosáhli na brzké vedení,“ pravil nakonec rozdílový snajpr Terry.

Přitom vše nasvědčovalo pohodlné jízdě za dvoubodovým skalpem na území opařeného soupeře, jemuž navíc odpadl v průběhu úvodní části brankář Husso. Při přesunu si patrně natáhl tříslo a přidal se na marodku k dříve zraněnému parťákovi Alexi Lyonovi. Trable hasil zkušený James Reimer.

To jeho protějšek Dostál měl relativní klid, střely z větší vzdálenosti ho držely v provozní teplotě. První větší bafnutí chtěl způsobit Daniel Sprong, jeho prudkou brzdu před brankovištěm však vyřešil Gudas přísným pohledem a důraznou domluvou.

„Dostál hrál velmi dobře,“ chválil kouč Ducks Greg Cronin. Když navíc Klim Kostin neomalenou jízdou kolem klece ohrozil Čechovo zdraví, našel si ho Gudas jako správný vyšetřovatel v pozdějším průběhu zápasu. Navrch přidal trest v podobě ukázkového stromu u modré čáry, který Rusa vyřadil nadobro ze hry.

Detroit přesto po snížení na 1:4 z dílny svátečního střelce Jeffa Petryho zabral. „Prvních čtyřicet minut z naší strany se mi líbilo, ale vyloučení nás dostala do úzkých. Jsme vcelku mladý tým, snažíme se vybudovat nějakou infrastrukturu, naše standardy. A když se nám to bude dařit opakovaně, nasbíráme více výher než porážek,“ zhodnotil jasně trenér Cronin.

Přesto ze střídačky musel sledovat, jak se činí detroitský oslavenec 26. narozenin a dirigent většiny úspěšných akcí Alex DeBrincat. Nejschopnější střelec domácího výběru organizoval smyčcový orchestr Red Wings, který se Dostálovi a spol. neposlouchal dobře. Američan napálil puk dvakrát bezproblémově do sítě.

Při druhé trefě sudí ovšem svolali klíčový hovor do video centrály. Ne že by snad Detroit při své přesilové souhře porušil regule, šlo o čas. Na trestné lavici sedící Mitjunov totiž předtím zasáhl vysokou holí Christiana Fishera, čímž mu způsobil krvavý šrám u oka. Odpykával trest na 2+2 minuty, přičemž DeBrincat svým zářezem vymezenou dobu prakticky přesně rozpůlil. Naštěstí pro Ducks se však opozdil víc, než by Red Wings potřebovali, a tak se hříšník mohl vrátit na střídačku.

Důležitý okamžik výrazně pomohl hostům při bránění značně zredukovaného náskoku. Dostálovi se tím nabídla střela na odkrytou klec, pod tlakem napadajícího Larkina ovšem nedokázal srovnat mířidla. „Cítím se při tom sebevědomě, ale očividně to nevyšlo,“ usmíval se gólman po utkání.

Alespoň ukázal, že potenciál skórovat na nejhonosnější hokejové scéně má. „Upřímně to byl dobrý pokus. Nevím, jestli se to trenérům líbilo, protože skóre bylo 4:3, ale už jsem jednou skóroval, tak jsem se snažil o další gól,“ připomněl loňské jaro, kdy se prosadil na farmě za San Diego a přispěl k výhře i heroickými 51 zákroky.

Tentokrát jich stačilo devětadvacet. Přesto se brankář na sympatické cestě ke slávě, který téměř plynně hovoří čtyřmi jazyky, dočkal po utkání upřímného objetí strážce Gudase. „Výhra je pro nás ohromně důležitá,“ cenil si mladík.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:29. Petry, 47:17. DeBrincat, 57:31. DeBrincat Hosté: 02:23. Gudas, 08:19. Mintjukov, 18:49. Henrique, 21:46. Terry Sestavy Domácí: Husso (18. Reimer) – Seider, Walman, Petry, Chiarot (A), Holl, Gostisbehere – P. Kane, Larkin (C), Veleno – Raymond, Compher, DeBrincat – Fabbri, Copp (A), Rasmussen – Sprong, Fischer, Kostin. Hosté: Dostál (Clang) – LaCombe, Fowler (A), Ljubuškin, Mintjukov, Gudas, Vaakanainen – Terry, R. Strome, Killorn – Leason, Henrique (A), Vatrano – McGinn, Carlsson, Max Jones – Silfverberg (A), Carrick, R. Johnston. Rozhodčí St. Laurent, Pollock – Alphonso, Fournier Stadion Little Caesars Arena, Detroit Návštěva 19 515 diváků