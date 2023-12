ANALÝZA: Mistr defenzivní práce. Ducks s Gudasem, či bez něj? Jiný tým

Anaheim s Gudasem, nebo bez něj? To jsou rozdílné týmy. Při hře v plném počtu hráčů doposud vstřelil 46 branek a 68 jich inkasoval. Při účasti českého zadáka na ledě se ovšem tyto hodnoty dostávají do úplně jiných sfér. Gudas byl u 19 vstřelených a 15 inkasovaných gólů. Jde o nejlepší rozdíl mezi všemi hráči Anaheimu. Pouze on a Urho Vaakanainen, jeho parťák z obranné dvojice, se pohybují v plusových číslech.

Už 234 obránců odehrálo v aktuálním ročníku alespoň 150 minut při hře v plném počtu hráčů. S Radko Gudasem inkasuje Anaheim 1,98 gólu při přepočtu na 60 minut hry. Jde o 42. nejlepší hodnotu v rámci NHL. Vzhledem k tomu, že v týmu působí dvaatřicet týmů, jednoduchou matematikou lze spočítat, že uvedená hodnota odpovídá obránci prvního páru. O to větší uznání si to zaslouží, když Ducks patří mezi nejslabší týmy.

Tahoun reprezentace na MS?

Musel by se stát zázrak, aby se Anaheim dostal do vyřazovacích bojů. Není tedy od cesty začít spojovat Radko Gudase s blížícím se Mistrovství světa v Praze. Pokud bude zdravý, měl by jet. Jednak česká reprezentace nemá v současné době tolik kvalitních beků a jednak Gudas hraje životní ročník. Patří mezi elitní defenzivní beky NHL a zároveň má našlápnuto na 23 bodů, které jsou jeho kariérním maximem ze sezony 2016/17. Pak už bude jen na Radimu Rulíkovi a jeho asistentech, aby Gudasovy přednosti využili co nejlépe.