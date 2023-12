Jak se to brání?! Lakrosový gól boří stereotypy v NHL. Vznikl v 90. letech

To nevymyslíte. V minulém týdnu se v NHL sešly dva „lakrosové“ góly za jedinou noc. Hotový vánoční zázrak. Connor Bedard ozdobil utkání Chicaga, Trevor Zegras se blýskl v dresu Anaheimu. Náhoda? Bezpochyby obrovská. Vždyť unikátní manévr slavil v nejlepší lize premiérově úspěch teprve před čtyřmi lety. A přece je něco jinak. Mladíci potvrdili narůstající trend takzvaného Michiganu, těžko bránitelné zbraně budoucnosti.

Nejprve exkurz do historie. Proč zrovna tato vzdušná paráda, kdy naberete puk z ledu a zavěsíte ho zpoza branky do horního růžku, nese název Michigan? Jejím vynálezcem byl jistý Bill Armstrong, který se v 90. letech probíjel nižšími zámořskými soutěžemi. Jednou požádal kouče Robbieho Ftoreka, zda by mohl nevídanou kličku odzkoušet v zápase. A dostal zelenou.

Během kariéry tímto způsobem prý vsítil několik branek. Přiučil se od něj i forvard Mike Legg, zároveň student Michiganské univerzity. Tušíte správně. V roce 1996 vystřihl úchvatný kousek před televizními kamerami. Na rozbruslení se pro jistotu přeptal rozhodčích, zda takový zásah uznají.