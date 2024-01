Uhněte, jede McDavid! Velikán znovu řadí pětku. Probral ho starý známý

Hrůzný start Oilers do sezony se na McDavidovi podepsal. Nebyl špatný, ale hrál jako člověk, což stačilo k tomu, aby si z něj protivníci dělali dobrý den. V honbě za 900. bodem výrazně zpomalil, přesto je nakonec pátým nejrychlejším v historii soutěže. Na jubilejní zářez spotřeboval pouhých 602 zápasů.

„Pro něj to je jen další číslo. Jak ho znám, bude šťastný hlavně za výhru. To, jak hraje v této éře, je velmi mimořádné,“ prohlásil pro ligové stránky po vítězství nad Philadelphií McDavidův pobočník Zach Hyman.

Obdiv k individuálním dovednostem kapitána Oilers je na místě. Žádný z kousků, které si proti Flyers nachystal, by se neztratil v sestřizích nejhezčích akcí. Při úvodním gólu předvedl líbivý čardáš v útočném pásmu, kdy aspoň desetkrát změnil směr svého pohybu, aby pak zesměšnil brankáře Cartera Harta správně zvolenou střelou mezi betony.

„Pokud je na ledě, musíte být připravení na všechno. Dávat si pozor…,“ krčil rameny smutný gólman Philadelphie.

McDavid pak přidal i čtyři primární asistence. Nesbíral je stylem, že by odevzdal puk ve středním pásmu a pak sledoval spoluhráče, jak si klestí cestu ke štěstí. Šestadvacetiletý centr byl mozkem všech úspěšných ataků na pensylvánském ledě. Jeden pas hezčí než druhý.

„Vypadalo to pro něj opravdu jednoduše. Prostě létal, vytvářel neuvěřitelné akce. Ani jsem nemohl uvěřit, že měl tak nízký ice time (16:35),“ prohlásil trenér Kris Knoblauch, i když úplně překvapený nebyl. „Tuhle fázi už mám za sebou, protože to dělá neustále. Prostě si to užívám.“

Knoblauch převzal edmontonské kormidlo v půlce listopadu z rukou odvolaného Jaye Woodcrofta. A řídí zatraceně dobře. I když je v NHL na postu hlavního kouče nováčkem, McDavida zná už z juniorské OHL, kde úspěšně spolupracovali, než se generační superstar naplno ukázala celému světu. Staronová symbióza kanadskému šikulovi zjevně prospívá. Od zmíněné rošády měl jen dva hluché večery.

Z toho logicky těží celý tým Oilers, kteří se v uplynulých sedmnácti zápasech hned čtrnáctkrát radovali z vítězství. Zahnali černé myšlenky na zpackaný úvod základní části a úspěšně stoupají tabulkou. Na místa zaručující postup do play off ve středu pohlíželi s jednobodovou ztrátou. Už jsou na doraz, musí se s nimi počítat.

Probojovat se do vyřazovací fáze je teď hlavním cílem party okolo nadpozemského hráče s číslem 97. McDavid ví, že jeho jméno zůstane nadobro zakořeněné v dějinách ledového sportu, i kdyby zítra všechny hokejky spálil. Jeho odkaz však bude sotva poloviční, pokud za sebou nezanechá úspěch v podobě Stanley Cupu.

I proto ke svým statistickým záznamům přistupuje chladně. „Je to další hezký milník, šance reflektovat práci, kterou jste udělali. Dokázali jsme najít způsob, jak skórovat,“ řekl stroze.

Pět bodů v zápase upekl podesáté v kariéře. Nikdo z aktivních hráčů se mu v tomto ohledu nemůže rovnat. Zásobník nevyčerpal, naopak – drásá se na hokejový Olymp. Vezme Edmonton s sebou?

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:53. McDavid, 28:11. Hyman, 39:04. Nugent-Hopkins, 41:26. Draisaitl, 51:19. Nugent-Hopkins Hosté: 31:10. Konecny, 36:58. M. Staal Sestavy Domácí: S. Skinner (Pickard) – Nurse, Ceci, Ekholm, Bouchard, Kulak, Desharnais – Nugent-Hopkins, McDavid, Hyman – R. McLeod, Draisaitl, Foegele – E. Kane, Ryan, Janmark – Erne, Hamblin, C. Brown. Hosté: Hart (Ersson) – York, Sanheim, Seeler, Se. Walker, Zamula, Ristolainen, M. Staal – Farabee, Couturier, Konecny – Tippett, Frost, Brink – Foerster, Poehling, Atkinson – Laughton, Hathaway. Rozhodčí Stadion Rogers Place, Edmonton