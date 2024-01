V tričku do mrazu! Jágr před 20 lety putoval do Rangers, začal výpraskem

Nebyla otázka, jestli to přijde. Ale kdy. Přesně před dvaceti lety obletěla hokejový svět zpráva: Jaromír Jágr byl vyměněný z Washingtonu do Rangers! „Dá se říct, že od začátku sezony jsem čekal, že to přijde,“ vybavuje si sám legendární útočník, který pro iSport.cz na trejd vzpomínal. Zatímco ostatní přímí účastníci už si užívají hokejového důchodu, Jágr se chystal na další zápas… V Karlových Varech. Pár týdnů před 52. narozeninami.