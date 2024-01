Jiříček se ohradil proti přesunu na farmu: Patřím do NHL. Co na to GM?

Šel do sezony s tím, že si nastálo vybuduje pevnou pozici v organizaci Blue Jackets. Místo toho se David Jiříček už čtyřikrát přesouval na farmu do Clevelandu. To už na dvacetiletého obránce bylo příliš a přes web The Athletic dal klubu jasně najevo, že se mu aktuální dění nezamlouvá. „V NHL jsem hrál dobrý hokej. Teď jsem hráčem NHL. Můj názor je, že bych v ní měl být,“ myslí si.