Čeští beci v NHL? Žádná sláva. Gudas je aspoň v teple. Syn se odráží ze dna

Honza Rutta zažil nejlepší časy v Tampě, ale pár hráčů ho pak přeskočilo a do sestavy se neprobojoval. V Pittsburghu to měl taky těžké, teď hraje v San Jose. Pak je tu Radko Gudas. Může překonat své bodové maximum, hraje v týmu, který prochází přestavbou. V Anaheimu mají hodně mladých, on je připravuje. Dali mu delší kontrakt, brali ho s tím, že se na budování bude podílet. Asi není úplně nadšený, že nezůstal na Floridě. Zvlášť poté, kam se Panthers dostali loni, a že se jim zase daří. Každý chce bojovat o Stanley Cup, což v Ducks úplně nehrozí. Ale Gudyho vzali do určité role a má aspoň štěstí, že je zase v teplíčku, a ne někde v Edmontonu.

V Columbusu máme ještě Davida Jiříčka, jinak v NHL z obránců už nikdo nezbyl.