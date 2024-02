Pastrňák přímo z Bostonu: Za Zachu jsem rád. Mluví o Jágrovi i malé dceři

EXKLUZIVNĚ Z BOSTONU | V tréninkovém centru Boston Bruins se usadil do křesla, kde obvykle probíhají tiskové konference. Na sobě čepici, tričko, v ruce lžičku a míchal iontový nápoj. Téměř půl hodiny vykládal David Pastrňák, jeden z nejlepších hokejistů planety, v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport i web iSport.cz o svojí formě, Zachovi, Jágrovi, Voráčkovi, procházkách s dcerou a jednoznačném cíli – na konci sezony vyhrát buď Stanley Cup, nebo zlato na šampionátu.

Na ledě při tréninku chyběl, kvůli velkému zápřahu v minulém utkání dostal volno. Navíc byl pomlácený, věnoval se regeneraci. „S přibývajícím věkem je to víc potřeba,“ hlásil 27letý kanonýr, jenž potom ochotně zapózoval v kabině Bruins.

„Já se tady vykecávám, přitom je Valentýn. Já na něj zapomněl, takže musím letět,“ rozloučil se, než nastoupil do výtahu ve Warrior Ice Arena, tréninkovém středisku Bruins. Vyjel do garáže a pelášil domů. Za švédskou přítelkyní Rebeccou a osmiměsíční dcerkou Freya Ivy.

V sezoně s Bostonem válíte, už se pomalu v hlavě chystáte na play off?

„Myšlenky tam někdy zabloudí, chci být připravený hlavně fyzicky. Ale je ještě spousta zápasů. Ale je pravda, že mentálně se člověk může lehce nachystat, když je na tom v tabulce mužstvo dobře. Takže už jsem nad tím přemýšlel. Protože už nikdo nechce zopakovat, co se přihodilo loni, kdy jsme vypadli hned v prvním kole. Ale zatím je to ještě daleko.“

Nemrzí vás, že jste nezískali středního útočníka Eliase Lindholma, který nakonec zakotvil ve Vancouveru? Ten by se vám jistě hodil.

„Mrzí, nemrzí…