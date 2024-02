Fanda, kluk okolo Jágra měl luxusní přístup. Dorazí 68 i na jeho vyvěšení?

Dostal se do kabiny krátce předtím, než Jaromír Jágr poprvé v dresu 68 vyjel do akce. Potom byl u toho, než poprvé vkročil na led, plácl si s ním. Nechyběl v jeho skyboxu přímo při úžasném ceremoniálu. Získal od něj podpis, slyšel spoustu rad. Prostě mu byl v Pittsburghu neustále na blízku. Kdo? Fanda, absolvent Školy hokejových talentů, kterou spolu s Rytíři Kladno organizuje společnost Kaufland. „Od začátku do konce to bylo úžasné,“ vykládá 13letý hokejista.

Během posledních dnů se v českých médiích objevoval na všech záběrech. Jak se spolu s bráchou, někdy i s tátou, pohybují neustále v těsné blízkosti hokejové legendy. Spousta jeho vrstevníků mu musela závidět.



Objevovaly se spekulace.



Kdo to je? Jak to, že má k jednomu z nejlepších hráčů v historii NHL tak exkluzivní přístup? Bulvární média dokonce přišla s myšlenkou, jestli to náhodou není utajovaný syn nejslavnějšího českého sportovce. Nic takového.

Byl to mladý hokejista, který hraje za Rytíře, absolvoval Školu hokejových talentů, kterou zaštiťuje Kaufland. „Domluvili jsme se spolu, že když teď přijel on za mnou, přijedu já na jeho vyvěšování dresu,“ vtipkoval Jágr na svých sociálních sítích, když oficiálně prozradil, o koho se jednalo. Byl to od něj jasný vzkaz: Kdo hokeji dá všechno, bude makat, jednou to může dotáhnout do takových výšin právě jako Jágr.

„Bylo to od začátku do konce úžasné. Nejvíc jsem se těšil na zápas, který se mi moc líbil. Zvlášť gól Penguins hned střelou z první. To také moc rád zkouším,“ říká Fanda o ráně, kterou vypálil domácí kapitán Sidney Crosby.

Fanda se dostal přímo do epicentra dění, dokonce mu Jágr zařídil společnou fotku právě s Crosbym. Vrcholným zážitkem byla i návštěva tréninkových míst přímo v PPG Paints Arena. Tu mu zařídila rovněž slavná osmašedesátka. „Kluci, užijte si to. Hlavně pořádně koukejte kolem sebe, ať z toho co nejvíc máte,“ nakázal jim, než je poslal prožít další životní zážitek.

Fanda spolu s bráchou viděli zázemí Penguins. Kabinu, v níž už v tu dobu byl nachystaný Jágrův dres s číslem 68, veškeré zázemí, posilovnu, saunu, stěnu slávy, na které pochopitelně kladenský rodák nemohl chybět. I vrchol programu – prostornou střílnu, v níž si také vyzkoušel několik střel.



„Ta se mi opravdu mimořádně líbila. V ní bych mohl být pořád,“ popisoval mladý útočník, který ze střílny odcházel celý zpocený. Stejně jako Jágr hrává pravé křídlo, ale když je potřeba, je schopný zaskočit i v obraně.

Dostal se i do dalších unikátních míst. Na vlastní oči viděl, jak Jágra obdivují fanoušci. Byl totiž i u autogramiády, během níž měli příznivci se možnost s idolem i vyfotit. Zvlášť postarší fanynky, povzbuzující Penguins už třicet let, měly slzy v očích, když se s ním mohly potkat na vlastní kůži.



Přímo od plexiskla mohl sledovat také trénink. Nejenom to, jak se po ledě proháněl Jágr, ale i hvězdy Penguins v čele s Crosbym nebo Jevgenijem Malkinem.

„Byl pěkně svižný,“ všiml si Fanda, kterého potěšilo, že na něj byli všichni během pobytu velmi přátelští a milí. Stačilo, aby se Jágr zmínil: „Ti jsou ode mě…“ A měli všude otevřené dveře.

„Byl jsem nadšený i z paní Jágrové, jak byla ke klukům vřelá,“ ocenil tatínek František Mama Jagr, která i při této příležitosti ukázala velké srdce. Právě v tom vidí otec hokejového talentu symboliku. „Z mého pohledu i tohle ukazuje cestu k úspěšnému sportovci i člověku. Právě přes láskyplné dětství, v němž je patrný vliv mámy. A potom v dospívání přísnost táty,“ říká František Polák.



„Potkávám kolem sportu spoustu chlapů, kteří si myslí, že kluka dovedou k výšinám jenom velkou tvrdostí od mala. Což moc nefunguje,“ všímá si sám velký sportovec, který se vedle hokeje věnuje i volejbalu.

Spolu s dvěma syny prožil několik dní v Pittsburghu, které mohou kariéru především Fandy nakopnout. Ještě víc si uvědomil, že nic není zadarmo. Vše je o tvrdém tréninku, což několikrát slyšel i od Jágra.



Pokud hokeji dá všechno, třeba to jednou dotáhne až tak vysoko. I díky hokejové škole talentů od Kauflandu. Už teď má od hokejového Boha s číslem 68 příslib, že až jednou vyvěsí dres jemu, bude u toho…