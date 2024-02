Čech z Travelling Jagrs potkal Mama Jagr: Děkujeme! A řádil na rolbě

PŘÍMO Z PITTSBURGHU | Jaromíra Jágra má v srdci i jako tapetu na mobilu. Je jediným českým členem slavné skupinky The Travelling Jagrs. Při nedělní hokejové slávě v Pittsburghu, kdy tamní Penguins vyvěsili pod strop haly Jágrův dres s číslem 68, si zajezdil na rolbě. A teď si český hokejový vášnivec Petr Drápalík, trvale žijící v Americe, splnil další sen. Přímo v Pittsburghu potkal Mama Jagr, maminku nejslavnějšího českého hokejisty. „Moc milá a úžasná paní. Poděkoval jsem jí za skvělé zážitky,“ říká jmenovec slavné postavy z filmu Vesničko má, středisková.

Zašel si do Starbucks v hotelu, v němž v centru Pittsburghu byli ubytovaní slavní hráči, kteří se zúčastnili jako hosté slavnostního ceremoniálu. Objedná si kávu, když v tom ji uvidí. Maminku Jaromíra Jágra. Slavnou Mama Jagr.

„Takže jsem si říkal, že ji hned musím oslovit. Chtěl jsem jí jménem nás všech Travelling poděkovat za všechno ty zážitky, které jsme měli s jejím synem. Je to neuvěřitelně milá a skromná paní,“ říká Drápalík, který žije v Chicagu, kde jezdí s dodávkou.

Také ta je uvnitř plná hokejových věcí, které nejvíc připomínají číslo 68.

Paní Jágrová si srdce fanoušků získala bezprostředními emocemi při ceremoniálu, kdy ji uprostřed řeči objal syn Jaromír. Teď si dlouho povídali.

„Říkal jsem jí všechny možné zážitky z našich cest po NHL. Byla šťastná,“ popisuje člen The Travelling Jagrs. Postupně se k debatě s maminkou nejslavnějšího sportovce, která se s manželem plně obětovala právě jeho hokejovému údělu, přidali i další fanoušci.

„Říkala, že jsme jí dali energii. Měla opravdu radost, moc hezky jsme si s ní popovídali,“ hlásí vášnivý fanoušek, jenž spolu se svými parťáky ze slavné skupinky nemohl v Pittsburghu chybět.

Z hlediště během nedělní slávy sledovali, jak dojemná řeč nechala málokoho chladným. Lidé měli slzy v očích. Ani členové The Travelling Jagrs nebyli výjimkou. Vždyť tolik toho s ním prožili. A teď na vlastní oči viděli salvy respektu, který mu vyjadřoval celý hokejový svět.

Také o tom si s paní Jágrovou popovídali. „Moc se mi sem nechtělo, ale nakonec jsem moc ráda, že jsem se nechala přemluvit,“ svěřila se redaktorovi iSportu ve skyboxu už krátce po vyvěšení dresu.

V Pittsburghu potkala staré známé, slyšela potlesk fanoušků. Navíc měla možnost potkat další krajany. Zvlášť ty, které dorazili právě kvůli obří slávě, nachystané pro jejího syna. „Je vidět, že si to musí užívat,“ nabral Drápalík dojem.

Na závěr ji předal fotku ze společného setkání jejího syna s dlouholetými obdivovateli, ke kterému došlo, když hrál na Floridě.

Spolu s Travelling Jagrs měli ještě před nedělním utkáním v hotelu vlastní obřad, při němž vyvěsili dres s č. 68 v barvách Penguins pod strop balkónu… Během utkání byli za hvězdy. Několikrát je zabrala místní kamera, byli dokonce pozvaní, aby si zajezdili na rolbě.

„I to byl velký zážitek,“ hlásí Drápalík, jenž si to celé natáčel, takže se mu naskytl ojedinělý pohled. Ten obvykle mívají jenom hráči z ledu. Je to muž plný energie, který se v Pittsburghu zajel i podívat na dům, v němž během slavného angažmá Jágr bydlel. A stále ho vlastní.

Do něj zavítala také Mama Jagr, čímž jenom oživila dávné vzpomínky. Tam prožila kus života. Bylo to místo častého setkávání české komunity. Chodívali na večeře nebo na karty. Nejenom hráči, ale i kouč Ivan Hlinka, když místní Penguins krátce vedl.

„Říkal jsem si, jestli ten dům ještě najdu. A v pohodě jsem ho našel,“ hlásí pyšně Drápalík, jenž je podle vlastních stejně nezničitelný jako Drápalík z Vesničky.

V Pittsburghu prožil nezapomenutelných několik dnů. I díky setkání s Mama Jagr.