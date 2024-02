Adepti na výměnu v NHL: výprodej defenzivy Calgary i elitní gólmani

Video se připravuje ... Už za necelé dva týdny proběhne uzávěrka přestupů v nejlepší hokejové lize svět, a to 8. března. Spekulace o potenciálních trejdech každým dnem sílí. Nejnovější informace se týkají i takových hráčů jako jsou Jacob Markström, Noah Hanifin, Jake Guentzel, Pavel Bučnevič či Jordan Eberle. Web iSport.cz přináší první díl žhavých adeptů na trejd, který se zaměří na brankáře a obránce.

Noah Hanifin (Calgary Flames) Věk: 27 let

Post: obránce

Smlouva: 4,95 mil. dolarů (do roku 2024) Nejlepší dostupný obránce na trhu. Hanifinovy kvality odpovídají zástupci prvního páru. Před měsícem navíc oslavil teprve 27. narozeniny. Calgary by si ho rádo ponechalo ve svých řadách a nabídlo mu kontrakt na dalších osm sezon, během nichž by si Hanifin vydělal 60 milionů americký dolarů. Rodák z Bostonu ovšem měl dát najevo, že by chtěl působit ve Spojených státech. Prodloužit s Flames tedy nehodlá. Cena za jeho služby je pochopitelně vysoká. Nestává se často, aby byl na trhu k dispozici zadák do elitní dvojice. Pravděpodobná cena: výběr v 1. kole draftu + výběr ve 3. kole + nadějný hráč/prospekt

Jacob Markström (Calgary Flames) Věk: 34 let

Post: brankář

Smlouva: 6 mil. dolarů (do roku 2026) Nechybělo moc a Markström už v tomto textu nemusel figurovat. Blízko totiž byla výměna do New Jersey. Flames už dokonce požádali švédského brankáře, aby se vyjádřil, zda se trejdu k Devils nebrání, na což má díky své klauzuli ve smlouvě právo. Markström přesun k Čechovi Vítku Vaněčkovi neodmítl, k výměně na poslední chvíli ovšem nedošlo a jednička Calgary je tak stále žhavým zbožím na trhu. V tomto ročníku patří mezi nejlepší brankáře sezony, oproti Hanifinovi má navíc smlouvu až do léta 2026. Pokud bude vytrejdován, je pravděpodobné, že si Flames budou muset nechat část jeho platu ve svých rukách. Pravděpodobná cena: podmíněný výběr v 1. kole draftu + mladý hráč

Juuse Saros (Nashville Predators) Věk: 28 let

Post: brankář

Smlouva: 5 mil. dolarů (do roku 2025) Predators jsou v takzvaném ‚retool‘ módu. Nebrání se výměně žádného svého hráče, pokud přijde férová protihodnota, která Nashvillu pomůže z dlouhodobého hlediska. Jeho generální manažer Barry Trotz přiznal, že naslouchá nabídkám na gólmana Juuseho Sarose. Mezi roky 2020 až 2023 patřil mezi nejlepší v NHL, letos ovšem zažívá svůj nejhorší ročník. Jedním ze zájemců o jeho služby jsou Devils, kteří očividně shání brankáře. Fin má smlouvu i na další sezonu a na trhu má vysokou hodnotu. Proto se příliš neočekává, že by měl být vyměněn. Pravděpodobná cena: výběr v 1. kole draftu + nadějný prospekt + mladý hráč

Christopher Tanev (Calgary Flames) Věk: 34 let

Post: obránce

Smlouva: 4,5 mil. dolarů (do roku 2024) Ano, odvodili jste si to správně. Flames prodávají. Calgary už léta patří mezi nejhůře vedené organizace v NHL, což se snaží vloni jmenovaný generální manažer Craig Conroy změnit tím, že nabídl své zboží. Dalším hráčem na ochodu je Christopher Tanev, jeden z nejlepších defenzivních obránců ligy posledních let. Zájem o jeho služby mají například Dallas, Toronto či Vancouver. Flames by za něj rádi obdrželi výběr v 1. kole draftu, což Maple Leafs (zatím) prý nejsou ochotní obětovat. Tanev, stejně jako Noah Hanifin, má platný kontrakt do konce této sezony. Pravděpodobná cena: výběr ve 2. kole draftu + výběr ve 2. kole/mladý hráč

Sean Walker (Philadelphia Flyers) Věk: 29 let

Post: obránce

Smlouva: 2,65 mil. dolarů (do roku 2024) Minulý rok byl vytrejdován z Los Angeles do Philadelphie. Po dlouhodobém zranění Kings neočekávali, že by mohl být pro tým z Pensylvánie ještě přínosem. Opak se ovšem stal pravdou. Walker v dresu Flyers předvádí vynikající výkony a právem je o něj na trhu velký zájem. Hráči Philadelphie momentálně sice okupují příčky zaručující postup do play off, Danny Briere, GM Flyers, se ovšem vyjádřil v tom smyslu, že se nebrání výměně jakéhokoliv hráče. Není divu, Philadelphia nemá tým na Stanley Cup a staví ho pro budoucnost. Sean Walker se na druhou stranu ohradil, že by rád zůstal ve Philadelphii. Pravděpodobná cena: podmíněný výběr v 1. kole draftu