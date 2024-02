Špička na farmě, ale do NHL Blümel skočil brzy: Neměl jsem na ni herně

Zrovna se přesouval autobusem na další zápas AHL. Blümel patří k lídrům Texas Stars, farmy Dallasu. Je třetím nejproduktivnějším hráčem týmu, druhým nejlepším střelcem. Nedávno si zahrál v utkání hvězd s Jiřím Kulichem. Ve velkém rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz po telefonu rozebíral, jak se vyvíjí jeho druhá sezona za mořem.

V první sezoně vás Dallas vypustil k šesti zápasům v NHL. Teď vypadá povolání nahoru spíš zakletě. Jak sám vnímáte pozici u Stars?

„Beru, že to pro lidi v Česku zakletě vypadat může. Ale já to tak nevnímám. Když se vrátím ještě k minulému roku, přišel jsem sem v laufu ještě po mistrovství světa. V zápasech AHL mi tam spadlo všechno, na co jsem sáhl. Někdy za kariéru máte štěstí typu, že kdybyste chtěl vystřelit přes celý hřiště, gólmanovi puk skočí a dáte gól. Tuhle kliku jsem měl, Dallas trápila zrovna marodka, do toho měl prostor pod stropem, takže mě zavolali nahoru a dali mi šest zápasů. Jenže na NHL jsem ready opravdu nebyl.“

Nebyl?