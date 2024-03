Muka končí! Poslední přeživší Vránovy výměny mizí. Nechtěl pryč: Mám dítě

V dubnu 2021 se tehdy nadějný český útočník Jakub Vrána stěhoval z Washingtonu do Detroitu. Spolu s ním na novou adresu putoval Slovák Richard Pánik a k tomu dvě volby v draftu. Opačným směrem zamířil Anthony Mantha. Muž, který po středeční noci již není součástí Capitals. Přestoupil k úřadujícím šampionům z Vegas výměnou za druhé kolo draftu 2024 a čtvrtý výběr pro rok 2026. Po třech letech nezůstal v rámci velkého kupčení mezi Red Wings a Caps na kameni kámen. Trápení je u konce.

Bylo to zklamání. Obrovské! Když si obchodující strany v sezoně 2020/21 přehazovaly dva útočníky v nejlepších letech, doufaly, že divokým impulzem probudí jejich zabijácké instinkty. Místo toho přišlo vystřízlivění, náraz do zdi.

Vránův případ je dobře zmapovaný, navzdory solidnímu úvodu nového angažmá začal řešit zranění i problémy mimo zaměstnání. Dostal se dokonce do asistenčního programu pro pomoc hráčům v těžkých životních situacích.

„V tu chvíli nejde o sport, spíš o zdraví a o člověka jako takového. Hokej pro mě znamená všechno. Ale mám taky vlastní rodinu a vlastní zdraví,“ popsal později složitou situaci Vrána pro deník Sport a iSport.cz. „Nějaké věci se dají obejít, některé ne. V téhle situaci to nešlo a jsem rád, jak to dopadlo. Nakonec jsem dostal povolení jít zpátky do NHL. Návrat nebyl takový, jaký bych očekával. Nesehrál jsem ani zápas a do tří dnů skončil na farmě.“

Degradace do AHL nakonec vyústila až v Čechův přesun do St. Louis. Detroit ho prodal doslova za hubičku – farmáře Dylana McLaughlina a sedmé kolo draftu. Ještě kratší dobu v Motownu vydržel Slovák Pánik, aktuálně útočník vítěze extraligové základní části z Pardubic, který se záhy pakoval k New York Islanders. Opačným směrem šel zadák Nick Leddy, ani ten ovšem Red Wings výrazně neobohatil.

Teď mává šátečkem také Anthony Mantha. Z hlavního města USA neodchází jako vyložený odpadlík, přesto se od něj čekalo mnohem víc. Ještě vloni několikrát zůstal mimo sestavu. Pryč se mu nechtělo, ale musel. Výměně nahrávala hlavně jeho dobíhající smlouva na 5,7 milionu dolarů (zhruba 132,9 milionu korun), z níž budou Capitals nadále financovat rovnou půlku.

Přesto využili poslední šance, jak za Kanaďana obdržet alespoň nějakou odměnu. Mužstvo je mimo pozice pro play off, Mantha by mu již nedokázal odevzdat zázraky, navíc v létě by zřejmě zmizel jako volný hráč a přijal nejlepší dostupnou nabídku. Hokejisté ovšem nejsou stroje, řeší lidské problémy jako každý jiný. A pro Manthu se situace komplikuje tím, že s ženou očekávají narození druhého potomka.

„Tento rok je, řekl bych, trošku rozdílný,“ přiznal stříbrný medailista z mistrovství světa několik dní před výměnou. „Když jsem byl vytrejdovaný poprvé, nic moc jsem od toho neočekával. Neměl jsem v té době dceru, takže je to změna, kdybych měl jít do neznáma.“

Nakonec mu telefon zazvonil, byť se přestupu snažil zabránit výrazně zlepšenými výkony. „Samozřejmě nikdy nevíte, ale já zkouším být každý den nejlepší, hrát za tým. Soustředím se na vítězství, abych byl dobrý spoluhráč. To je všechno, co s tím dokážu dělat,“ popisoval Mantha.

Národní hokejová liga představuje tvrdý byznys. A Mantha není pro Washington, který prochází úpadkem, typem perspektivního hráče. Tím, že letos po několika zápasech strávených na tribuně, znovu zažehl motory, svému odsunu spíše paradoxně pomohl. Zvýšil totiž svou prodejní hodnotu.

Na kontě má 34 bodů (20+14) v 56 zápasech a pro Golden Knights reprezentoval hráče, který za solidní cenu může ve vyřazovací fázi zvýšit gólovou produkci obhájce Stanley Cupu.

Svůj vzestup přisuzuje Mantha dobré práci během léta. „Snažil jsem se stát lepším hráčem, více konzistentním. Myslím, že se to teď vyplácí. Dal jsem do toho hodně dřiny, spoustu hodin koukání na videa, přemýšlení nad svou hrou. A takhle to vypadá,“ rozebral devětadvacetiletý křídelník, který alespoň získává šanci na Pohár.

Washington i Detroit mezitím mohou smutnit, z exponovaného obchodu dosud vytěžili minimum. Přesto existuje šance, jak by ze šlamastyky mohli najít únikový východ.

Red Wings si skrze své návazné tahy zajistili zisk mohutného jednadvacetiletého brankáře Sebastiana Cossy, patnáctky draftu a velkého příslibu do budoucna. Skauti Capitals se zase mohou pochlapit během druhého kola nadcházejícího výběru mladíků, kdy budou mít k dispozici i volbu Vegas. Případné ovoce ovšem obě organizaci sklidí až za několik let.