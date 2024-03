Velký respekt, smekl Marchand před Zachou. Zaujala kuriozita s brankářem

Bruins vlétli do utkání ve velkém stylu a hlavní roli hráli čeští parťáci z prvního útoku. David Pastrňák nejprve připravil první gól Morganu Geekiemu a druhý pak naservíroval přesným pasem od zadního mantinelu Pavlu Zachovi, který z mezikruží neomylně zavěsil. „Měli jsme výtečnou první třetinu, ale ani potom jsme nepřestali hrát,“ pochvaloval si týmový výkon bronzový medailista z MS 2022.

Když pak John Tavares snížil na začátku třetí třetiny na 1:3 a vykřesal naději domácím, české duo šanci na obrat rozprášilo další povedenou akcí.

Pastrňák tak odehrál další fenomenální večer. Díky třem nahrávkám se dostal na metu 90 bodů (38+52) a stal se osmým hráčem Bostonu, kterému se to podařilo ve dvou po sobě jdoucích sezonách. Pokud mu aktuální forma vydrží, může překonat i maximum (113) z minulého ročníku. Ke všemu to pro něj bylo 62. utkání, ve kterém získal minimálně tři body, čímž dorovnal bývalého dlouholetého kapitána Patrice Bergerona.

Zacha předvedl v Torontu parádní výkon i navzdory tomu, že předešlé utkání s Islanders nedohrál kvůli zranění v dolní části těla. Dokonce vynechal dopolední rozbruslení. „Je to opravdu skvělý chlap. Bojoval se zraněním, i tak nastoupil. Mám k němu velký respekt. Nekoukal na svoje tělo, ale chtěl pomoct týmu,“ vyzdvihl spoluhráče Brad Marchand.

Všestranný centr se prosadil poprvé po dvanácti duelech. Aktuálně je na 38 bodech (14+24). Pro tým je ale důležitý i v jiných aspektech hry. „Nejde jenom o to, že byl produktivní, ale jak celkově hrál. Tvrdě bojoval,“ dodal kapitán pro NHL.com.

Než ovšem zápas dospěl k úspěchu Bruins, odehrála se v první třetině jedna kuriózní situace. Bostonský brankář Linus Ullmark se v první třetině neobjevil na střídačce hostů a sledoval ji pouze z kabiny. Samozřejmě to neuniklo přihlížejícím novinářům, kteří ihned kuriózní situaci zveřejnili.

Vzhledem k tomu, že se blíží uzávěrka přestupů, situace vedla k domněnkám, že švédský gólman byl vyměněn. Proto ho ředitel pro komunikaci Travis Baasciotta během zápasu upozornil, jaký rozruch tím způsobil. „Díky němu jsem si uvědomil, že se na sociálních sítích něco děje. Neměl jsem o tom ani tušení,“ vysvětloval Ullmark.

Dokud hlasatel stanice NESN Jack Edwards neodhalil, odkud brankář duelu přihlíží, příznivci Bruins už ho viděli se sbalenými kufry na letišti.

Důvod svého rozhodnutí po zápase Ullmark vysvětlil. „Už jsem na střídačce předtím seděl a byla to pěkná tlačenice. Šel jsem tam před první třetinou a říkal si, že tu pro mě není místo, kam bych si sedl,“ objasňoval. „Sice jsem měl vedle sebe k dispozici stoličku, ale pak bych byl mezi fanoušky. To jsem nechtěl. Proto jsem se rozhodl jít dovnitř, abych nepřekážel,“ dodal pro web The Athletic.

Držitele Vezina Trophy za nejlepšího brankáře minulé sezony situace ohledně spekulací o přestupu pobavila a bral ji s humorem. „Samozřejmě to bylo o to jednoduší, když jsme v Torontu vyhráli,“ řekl pobaveně.

Přesto jeho přesun na novou adresu není stále vyloučený. Jeremy Swayman, který předvedl proti Maple Leafs spolehlivý výkon, se neustále zlepšuje a ve srovnání s Ullmarkem si v sezoně vede lépe. Bruins by se navíc případnou výměnou uvolnilo pod platovým stropem pět milionů dolarů, což je Švédova průměrná roční mzda.

„Myslím, že hrozba trejdu platí pro všechny hráče, kteří nemají ve smlouvě zákaz výměny nebo něco podobného. Myšlenky na to přijdou. Není to ale nic, čeho bych se obával nebo co by mi bránilo ve výkonu. Cítím se skvěle při každém tréninku, při každém zápase,“ reagoval Ullmark.