Ticháček do NHL? Agent rozhodil sítě. Jágr otevírá dveře. Kudy vede cesta?

PŘÍMO Z PITTSBURGHU | Spolu s legendou, jejíž číslo je vyvěšené pod stropem, se usadil v aréně a sledoval VIP zápas Penguins – Edmonton (0:4). Aneb: Sidney Crosby vs. Connor McDavid. „Co víc si můžu přát? Poprvé na NHL, a hned tohle?“ říkal obránce Jiří Ticháček, který o NHL pochopitelně sní. Že si ji také zahraje. Jak je to reálné? Pomůže mu tahle mise s Jaromírem Jágrem v Pittsburghu? „Zámořské týmy se na něj už delší dobu jezdí dívat,“ říká jeho agent Michal Sivek.

Určitě v zámoří není jenom atrakce a doprovod majitele Rytířů. Ale jako aktuálně jeden z nejlepších obránců extraligy. Ten, který na NHL může směle pomýšlet.

Jiří Ticháček prožil životní sezonu. Tu průlomovou, která mu může změnit kariéru. Je v ideálním věku. V jednadvaceti se neustále může zlepšovat. Je sebevědomý, nebojácný, v ofenzivně správně drzý. Když během soboty s Jaromírem Jágrem sledovali v televizi zápas Penguins v Bostonu, nejslavnější český sportovec se ho zeptal.

„Tícho, viděl jsi toho McAvoye? Ten je tak šikovný, že na modré čáře si od něj útočníci drží odstup. Protože z něj mají strach,“ zmínil klíčového obránce Bruins.



Potom dodal, že v podobné pozici je v extralize právě Ticháček. Také vyniká. A rovněž z něj mají útočníci respekt, takže když stojí na modré, nechodí až k němu. Aby je neobešel…Jágr o svém hráči mluví v superlativech.

V základní části vyhrál bodování obránců, v 52 zápasech si připsal 43 bodů (13+30). Na ledě strávil v průměru 22 minut. Do Ameriky ho vzal klubový šéf spolu s generálním partnerem (Kaufland) za odměnu. Ale pozor, není to jenom dárek za báječnou základní část. Je to i způsob, jak na něj ukázat. Ať zámoří vidí, co stále dokáže vyprodukovat česká hokejová škola.

„Je jasné, že mě NHL hrozně moc láká. A když už jsme v Pittsburghu, určitě bych se nebránil ani tomu, že bych si jednou zahrál za něj,“ usmívá se Ticháček. Během víkendu se mu naskytl další životní zážitek. Osobně se setkal přímo s Mario Lemieuxem !

Spolu s Jágrem se s ním vyfotili. Navíc utkání proti Oilers sledoval ve skyboxu, který patří Lemieuxovi. I tahle zkušenost zapadá do plánu – nechat ho co nejblíže nakouknout do srdce NHL.



Ticháček mluvil i s Paulem Coffeym, velkým Jágrovým kamarádem, a jedním z nejlepších obránců všech dob. Potkali se po zápase na chodbě. „Chceš hrát NHL jednou?“ zeptal se ho. Kladenský obránce se nesměle pousmál: „No jasně, moc rád bych!"

Pár slov prohodil i s Glenem Gulutzanem, jedním z koučů Oilers. Jágr ho vždycky představí, že je to aktuálně nejlepší obránce české extraligy. A že má ve 21 letech před sebou velkou budoucnost. „Tak držím palce!" popřál mu asistent v Edmontonu.

O svém progresu mluví Ticháček s pokorou, nemachruje. Ví, že má před sebou ještě spoustu práce. Nebyl zatím draftovaný, ale ani to není překážka. Každopádně aby NHL klapla, musí