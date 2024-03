NHL ONLINE: Pastrňák hraje na ledě Montrealu. Nečas v akci proti Floridě

Rovných 24 týmů vstupuje do hry v noci ze čtvrtka na pátek v NHL. To značí, že do akce se dostává i řada Čechů. Tím nejvýraznějším je v aktuální sezoně střelec Bostonu David Pastrňák, který nastupuje v Montrealu spolu s parťáky Jakubem Laukem a Pavlem Zachou. Carolina Martina Nečase hostí Floridu. Ottawa s Dominikem Kubalíkem hraje proti Columbusu, San Jose už bez Tomáše Hertla, zato s Filipem Zadinou bojuje v Pittsburghu. V akci je i Ondřej Palát (New Jersey), Radek Faksa (Dallas) nebo Radko Gudas (Anaheim). Sledujte počínání krajanů v ONLINE přenosu na iSport.cz.