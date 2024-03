Slavný bitkař zavelel: Hej, hraješ! A Ticháček málem nestihl Crosbyho…

Byl to poslední z hokejových titánů, s kterým se ještě během svojí zámořské mise nevyfotil. Sidney Crosby. Obránce Jiří Ticháček, jehož Jaromír Jágr vzal na VIP studijní pobyt do Pittsburghu, vycítil šanci. Teď toho musím využít! Kapitán Penguins se totiž objevil na kempu nadace Maria Lemieuxe. Jenže v době, kdy ho chtěl český megatalent poprosit, zazněl nekompromisní rozkaz: „Jdeš na led! Makej!“ Nakonec stihl obojí. Ale byly to nervy…