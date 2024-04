Slafkovský se po trápení dotýká hvězd. Na první hattrick se špatně vyspal

Špatně spal a cítil se prý nemocný. „Ale takhle by to mohlo zůstat klidně každý zápas!“ dodal žertem Juraj Slafkovský. Nedávno 20letý slovenský útočník Montrealu pomohl prvním hattrickem kariéry v NHL k demolici Philadelphie 9:3. Jeden zásah mu chybí do dvacítky, dva body do padesátky v produktivitě. Na něco takového čekal David Pastrňák tři sezony, Martin Nečas šest let.

Po trápení v minulém ročníku se první hráč draftu 2022 začíná dotýkat hvězd. Přitom ještě nedávno v Montrealu pitvali každý jeho pohyb a rozebírali, zda byl pro ostře sledované Canadiens správnou volbou. Juraj Slafkovský měl po prvních 39 zápasech bilanci 4+10. Za stejnou dobu si v dalších utkání připsal 34 bodů (15+19).

Osud rodáka z Košic se otočil v prosinci, kdy ho kouč Martin St. Louis povýšil do elitního útoku k Suzukimu a Caufieldovi. Svůj vzestup vyšperkoval úterním hattrickem proti Flyers. Stal se šestým hráčem v historii klubu, který nastřílel v jednom zápase tři branky ve věku dvacet let a mladší. Prvním byl Bernie Geoffrion v roce 1952, Guy Lafleurovi se to povedlo třikrát. Slafkovský kvete jako on. A pouze Stéphane Richer byl v březnu 1986 ještě mladší.

„Tohle pro mě není důležité, o rekordy mi vážně nejde. Záleží mi na tom, aby tým vyhrával. Snad všichni takhle pojedeme dál a ještě nějaká vítězství do konce ročníku posbíráme,“ dodal Slafkovský po střelecké show. Svůj hattrick završil krátce po polovině zápasu.

Účet si otevřel tečí Mathesonovy střely už na začátku druhé minuty. Potom zakončil kombinaci po přihrávce Suzukiho. Ve 32. minutě proměnil samostatný únik. Habs šli v tu chvíli do vedení 4:0 a soupeři z Philadelphie nasypali dalších pět branek. „Puk mi naštěstí schovali. Špatně jsem se vyspal. Sám nevím proč, nemohl jsem zabrat. Taky jsem trochu nemocný, bolí mě v krku. Takhle by to mohlo zůstat klidně každý zápas!“ smál se.

Všichni hráči poraženého celku seděli po zápase v kabině povinně ve výstroji. „Ať odpovídají na otázky,“ pravil rozladěný kouč John Tortorella. „Nezpochybňuju jejich snahu,“ pokračoval. „Jen si myslím, že jsme neměli zápas ve svých rukou. Někteří kluci se snaží nás z toho dostat. Celou sezonu jsme byli silný tým. Jsem frustrovaný kvůli nim, protože jsme tentokrát spadli na úplné dno. Nesnáším dívat se, jak v tomhle období, po všech těch dobrých minutách, hrajeme takhle,“ řekl trenér Flyers.

Jeho tým se ve Východní konferenci dlouho držel na pozici play off. Ale začal ztrácet, v boji o divokou kartu ho začaly přeskakovat Washington, Pittsburgh, Detroit. Canadiens jsou na tom ještě hůř a slovenští fanoušci si přejí, aby Slafkovský přijel na mistrovství světa. Už dřív prohlásil, že by zájem měl. Ale ještě se musí soustředit na závěr základní části. „Škoda, že už jsme venku. Je však dobře, že stavíme základy naší hry. Doufám, že forma vydrží nejen mně, ale všem. Příští sezonu už chceme o něco zabojovat. Cílem je skončit teď co nejvýš a stát se týmem, který si to může rozdat úplně s každým,“ uvedl Slafkovský.

Hattricky v Montrealu 20letých hráčů a mladších Juraj Slafkovský 9. 4. 2024

Ryan Poehling 6. 4. 2019

Alex Galčeňuk 16. 12. 2014

Stephane Richer 17. 3. 1986

Guy Lafleur 10. 2. 1972

17. 12. 1971

11. 12. 1971

Bernie Geoffrion 27. 1. 1952

