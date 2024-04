Rozhodnuto: Pastrňák v play off proti těžké váze. Tipy s šancemi na MS

Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video Po středeční noci je jasno. Mužstvo z Bostonu kolem nejlepšího českého hokejisty Davida Pastrňáka překvapivě nezvládlo domácí souboj proti z play off NHL dávno odstavené Ottawě a určilo si tím svého soupeře pro první kolo vyřazovací části. Ve Východní konferenci, kde Bruins zápolí, jsou v tuto chvíli karty rozdané. Tu poslední pro sebe v závěrečném zápase heroicky urval Washington. Kdo na koho připadl? A jaké jsou s tím spojené šance na české hráče pro domácí mistrovství světa?

Florida – Tampa Bay Šance na českého reprezentanta: 0 % Dlouho to vypadalo, že si Panthers střihnou loňskou odvetu s Bostonem, který tehdy vyřadili po sedmi bitvách. Nakonec se ovšem vyšplhali do čela konference, takže na ně připadla Tampa Bay. Nevyzpytatelný protivník s řadou zkušeností z play off může pořádně kousat, ve svém středu má navíc s ohromnou pravděpodobností nejproduktivnějšího hráče základní části Nikitu Kučerova (142 bodů). Brankářský démon Andrej Vasilevskij letos poprvé v rámci úspěšností zákroků v NHL klesl pod 91 %, umí ovšem přepínat podobně jako v extralize Ondřej Kacetl. Pro Floridu hovoří týmová soudržnost, jakou ukázala už v loňském roce, spolu s kvalitním oslabením, které se ovšem potká s nejlepší ligovou přesilovkou. Tip redaktorů iSport.cz

Martin Molčík 4:3, Patrik Czepiec 4:3, Pavel Ryšavý 4:2, Petr Říha 2:4. Hokejisté Tampy jsou ve výborné formě • Foto ČTK / AP / Chris O'Meara

NY Rangers – Washington Šance na českého reprezentanta: 0 % (zraněný Filip Chytil) Start Washingtonu do sezony nebyl nejpřesvědčivější, ale navzdory řadě turbulencí se dokázal vejít mezi postupující. Na našlapaném Východě o tom rozhodl v úplném závěru výhrou 2:1 ve Philadelphii. S Detroitem se sice srovnal na 91 bodech, ale do bojů o Stanley Cup Capitals posunul větší počet vítězství v základní hrací době. Narazí na Rangers, držitele Presidents‘ Trophy pro nejlepší celek základní části, jemuž chybí dlouhodobě zraněný Filip Chytil. Ten, kdyby zůstal zdravý, by určitě v Rulíkových úvahách nescházel. Ohromný rozdíl ve kvalitě obou mančaftů by se měl projevit. Důležité je to zejména pro Slovensko, které má ve hře beka Martina Feherváryho. A protože si play off za Tampu Bay zahraje i Erik Černák, nejspíš by východní sousedé raději v play off viděli Detroit či Pittsburgh. Tip redaktorů iSport.cz

Martin Molčík 4:2, Patrik Czepiec 4:1, Pavel Ryšavý 4:1, Petr Říha 4:1. Hokejisté Washingtonu oslavují postup do play off • Foto ČTK / AP / Matt Slocum

Carolina – NY Islanders Šance na českého reprezentanta: 20 % (Martin Nečas) První východní série, kterou budou pozorně sledovat i trenéři národního týmu. Martin Nečas po divoké sezoně, v níž zažil zejména úbytek asistencí a meziroční pokles o 18 bodů, v úvodním kole znovu vyzve Islanders. Opakuje se tak střet z minulého roku, kdy Newyorčané favorizované Hurricanes nečekaně potrápili a sérii protáhli na šest zápasů. Z hlediska očekávaného rozložení sil se ani na jaře 2024 nic nemění. Ale pozor! Islanders do závěru ročníku bezvadně připravil trenér a brankářská legenda Patrick Roy, pod nímž klub uspěl v sedmi z posledních osmi utkání, navíc se mohl opírat o skvělé výkony gólmanů. Ani Canes ovšem nemají špatnou aktuální formu, měli by tak projít dál. Tip redaktorů iSport.cz

Martin Molčík 4:1, Patrik Czepiec 4:2, Pavel Ryšavý 2:4, Petr Říha 1:4. Martin Nečas se raduje ze své trefy • Foto ČTK/AP