Nečas novou smlouvu neřeší: Chci Stanley Cup. Na MS by přiletěl, ale...

Je dalším útočníkem, na kterého budou upřeny české zraky. Martin Nečas (25) chystá s Carolinou výšlap k Poháru, nad domácím šampionátem nebo novou smlouvu vůbec nepřemýšlí. Hurricanes čeká série s Islanders se startem v sobotu. „Uděláme vše pro to, abych do Česka mohl přivést Stanley Cup,“ říká Nečas odhodlaně.

Jaká je aktuální nálada v týmu?

„Dobrá, měli jsme pár dní volno, což před play off určitě pomůže. Všichni jsme nachystaní, těšili jsme se, poslední měsíc byl dlouhý. Ať už to začne! Ale my hrajeme play off hokej svým stylem celou sezonu, u nás se nic moc až tak nemění. Gólmani chytají výborně, musíme ještě povýšit hru pět na pět. Máme dobrou kabinu i partu.“

Dařilo se vám zejména v přesilovkách, že ano?

„Speciální týmy jsou důležité, přesilovka vypadá lépe, je to o tom, abychom ji udrželi do play off a tam, pokud to půjde, ještě zlepšovali. Budeme doufat.“

Na ledě jste se v sezoně potkával i s posilou Jevgenijem Kuzněcovem, který si prošel asistenčním programem. Jaký to je útočník?

„Nastupovali jsme spolu asi deset zápasů, hráč je to výborný, samozřejmě třeba tenhle rok neměl úplně nejlepší, ale myslím si, že to v sobě pořád má. Měl trošku pauzu, chvíli trvalo, než se dostal do kondičky, ale může být platný do play off.“

V něm ovšem nastoupíte s Kotkaniemim a Teräväinenem.

„Ano, takhle začneme. Minulou sezonu jsme spolu hráli hodně, známe se dobře a neměl by být problém. Těším se.“

Oproti předchozímu ročníku jste zažil bodový úbytek ze 71 na 53 zápisů. Znáte příčiny?

„Určitě to mohlo být lepší. Je to i tím, že člověk se nedostane na první přesilovku, ze které body děláte hodně. V tom byl největší pokles, měl jsem lepší i horší fáze, což je normální. Chtěl bych být trošku výš, ale to je za námi. Uděláme vše pro to, abych mohl do Česka přivést Stanley Cup.“

V prvním kole vás potkají Islanders. Co od nich očekávat?

„Měli dobrý konec základní části, kdy udělali postup. Změnili trenéra, možná trošku systém, ale v play off je docela jedno, s kým hrajete, je to o maličkostech. Doufám, že budeme hrát stejně jako na konci sezony a ubojujeme to.“

Je výhodou, že znáte soka z minulého roku, kdy jste na sebe shodně narazili v úvodním kole?

„Mají skoro úplně stejný tým, z toho můžeme těžit. Jsme spolu v divizi, hrajeme vzájemně čtyři zápasy, tak nějak víme. Každý se známe, není tam úplně něco nového.“

Kontrakt na další roky už řešíte?

„Vůbec. Necháváme to po sezoně, uvidíme co a jak. Soustředím se na play off, smlouvu jsem vypustil z hlavy. Na další sezonu máme hodně nepodepsaných hráčů, nikdo neví, jak to bude. Toužíme dojít co nejdál, každý chce vyhrát. Ale nemůžeme myslet moc dopředu, půjdeme kolo od kola. Člověk chce pomoct co nejvíce, hrát klíčovou roli.“

Přestupové spekulace jste přesto musel zaznamenat.

„Věděl jsem o tom dlouho, nějak jsme se o tom bavili, že bych to nerozebíral. Zůstal jsem, jsem za to rád, že bojujeme o play off a Stanley Cup, mám další šanci ho vyhrát. Jsme zvyklí, že jsme v play off, v jiném týmu to ale není samozřejmost. Není dobré to tak brát.“

Dokážete mimo hokej vypnout?

„Sezona je dlouhá, bylo toho dost, takže trošku se odreagovat je potřeba. O hokeji musíte občas nepřemýšlet. Času moc není, takže pokud je možnost, zahraju videohry, pokecám s kluky z Česka, se kterými se moc nevidíme.“

Rovněž stíháte sledovat zápasy UFC bojovníka Jiřího Procházky, který nedávno zvítězil.

„Zas tak často nekoukám, ale karta UFC 300 byla neskutečná. Byl jsem v Chicagu, koukali jsme na večeři. Nesleduji to tak často, ale pokud je tam Procházka nebo tihle velcí fighteři, tak se na to rád podívám. V kabině MMA úplně nejede, jen velké UFC karty, hlavně na tripu. S přítelkyní se díváme hodně na Survivora, to je také něco na odreagování.“

Extraligové play off do toho stíháte? Co třeba „vaše“ Kometa, která padla ve čtvrtfinále?

„Sledoval jsem celou sérii. Hráli v sezoně hezký hokej, v play off to nebylo úplně ono. Litvínovu jsem v základní části fandil taky, Kometa měla celkově lepší tým, ale dvě první lajny Litvínova to zvládly, gólman chytal výborně.“

Ozdobou pak bylo semifinále Sparty s Třincem, rozhodnuté ve čtvrtém prodloužení sedmého zápasu ve prospěch Ocelářů. To jste zachytil?

„Není to jednoduché, když takový zápas prohrajete. My jsme to vloni zažili na začátku série, což není tak hrozné. Rozhodující duel jsem sledoval, hlavně druhé a třetí prodloužení, gól jsem neviděl, ale myslím si, že Sparta na tom byla lépe. Třinec to zase zázračně obrátil, Kacetl chytal neskutečně. Energie v takovém utkání už moc není, musíte jíst věci, které mezi třetinami běžně nejíte. Ale nad regenerací nepřemýšlíte.“

Když jste ji zmínil, měl byste dost sil na domácí šampionát?

„Bavil jsem se s trenéry i s managementem, sedl bych na letadlo a letěl. Ale my nevypadneme.“

Carolina Hurricanes Vše o klubu ZDE