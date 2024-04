Zimák: Lener i analytik tipují postup Bostonu. V čem se Nečas blíží Pastovi?

Série mezi Bostonem a Torontem slibuje luxusní zážitek. David Pastrňák je hlavní střelecké eso Bruins, Auston Matthews zase hvězda Maple Leafs. Oba patří mezi největší jména NHL, ale jeden silný tým zkrátka v základní části skončí.

Celé play off NHL rozebírali ve speciálu Zimáku Slavomír Lener s analytikem serveru iSport.cz Adamem Papouškem. „Zrovna Pastrňák je podle mě nadšený, že bude hrát proti Torontu. Víme o něm, že se hokejem chce bavit. Ale Toronto mu sedí, dává proti němu góly a vychutnává si okamžiky ve třetích třetinách, kdy je vyrovnaný stav. Pak od něj přijdou góly,“ říká Papoušek.

Slavomír Lener vyzdvihuje výjimečnou kulturu Bruins, kdy tým řídí rada starších: „S Davidem Krejčím jsem se na tohle téma několikrát bavil. Boston má ve své radě starších strašnou sílu. Pasta v téhle skupině je taky už roky. Přibrali ho tam v době, kdy tam hrál ještě Zdeno Chára.“

Chára s Patricem Bergeronem u Bruins vždycky dbali na principy, které vyznával Ray Bourque, který je zase načerpal od dalších legend v minulosti. „Jedná se o skupinu hráčů, která má neskutečnou sílu a trenér ji má k ruce. Fungují i jako taková zdravá opozice, jestli má tým trénovat víc, nebo jestli ten den jít vůbec trénovat,“ přibližuje Slavomír Lener vnitřní řád kabiny Bostonu. Když odešli veteráni pryč, na povel ji mají Brad Marchand, David Pastrňák nebo Charlie McAvoy.

Podle analytika i trenéra Boston postoupí po sedmi zápasech dál. „Ofenzivu má lepší Toronto, defenzivu Boston. To rozhodne,“ jasně hlásí „Komodór“ Adam Papoušek.

S Lenerem rozebírali ale všechny dvojice ve Východní konferenci a sílu na Západě. Lener vystihl i změnu Martina Nečase: „Mnohem víc střílí. V sezoně jsme viděli, že dal hodně gólů a v některých zápasech se přiblížil dovednosti, kterou má Pasta. Bude zrát, stává se z něj lepší a lepší hráč.“

Došlo i na roli hvězd v play off. Nejlepší hráč planety Connor McDavid stále na svůj vysněný pohár čeká. Září v základní části, ale v play off nikdy sám svůj Edmonton nevytáhl až ke kýžené metě. „Když se podíváme zpátky, tak se řešilo, že se neprosazuje v play off Connor McDavid, Auston Matthews a další TOP útočníci. Tihle špičkoví hráči to v play off mají mnohem složitější,“ vysvětluje Lener. Ale zázraky se od nich dají čekat taky: „Když mužstvo funguje, jsou právě oni schopni mužstvo dostat na vítěznou stranu. Ale nečekám, že hvězdy budou tým ve Stanley Cupu táhnout od prvního do sedmého zápasu. To ani nejde.“

V Zimáku rozebírají, jestli bude bavit Davida Kämpf hrát s bitkařem Ryanem Reavesem a taky se téma stočí k Pavlu Wohlovi. Legendární sparťanský trenér by podle Lenera mohl být v současnosti přesně koučem, který do NHL pasuje.

