Rivalita Bostonu a Toronta: Pastrňákův rekordní večer, démon Krejčí i výtržník

Je mezi nimi nebetyčná rivalita. Kluby Bostonu a Toronta pocházejí ze zakládající éry NHL, známé pod souslovím Original Six. Za léta hokejových bojů si mezi sebou vypěstovaly nenávist, kterou jen podtrhují střety v play off za posledních 11 let. V noci na neděli obě mužstva napsala další památnou kapitolu s vítěznou tečkou Davida Pastrňáka. Jak probíhaly souboje Bruins a Maple Leafs v nedávné historii? Co je rozhodlo?