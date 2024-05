NHL ONLINE: Boston chce odčinit výprask, Hronek může odskočit Oilers

Druhé kolo play off NHL nabízí tentokrát dva zápasy a v obou případech s českými hokejisty v akci. Útočníci David Pastrňák s Pavlem Zachou nastupují se spoluhráči z Bostonu na domácím hřišti proti Floridě. Bruins by rádi napravili poslední výprask 1:6 a v sérii se vrátili do vedení. Vancouver Canucks s obráncem Filipem Hronkem podruhé hostí Edmonton, nad kterým na úvod vybojovali výhru 5:4. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.